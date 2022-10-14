TRON'un kurucusu Justin Sun, kişisel Twitter hesabından son günlerin en çok konuşulan kripto para borsası Huobi'nin ekosistem varlığından on milyonlarcasını elinde tuttuğunu açıkladı.

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Kripto para sektörünün en zengin kişilerinden biri ve TRON‘un kurucusu olan Justin Sun, kişisel Twitter hesabından son günlerin en çok konuşulan kripto para borsası Huobi’nin ekosistem varlığının on milyonlarcasını tuttuğunu açıkladı.

HT Token’ın Yükselişinde Justin Sun Faktörü

Kripto para sektörünün en zengin kişilerinden biri ve TRON’un kurucusu olan Justin Sun, kişisel Twitter hesabından kripto para borsası Huobi’nin ekosistem varlığı Huobi Token‘ın (HT) on milyonlarcasını tuttuğunu açıkladı.

Sun, yaptığı açıklamada, “Huobi’de 6’nci günüm ve saat sabahın 5’i! Bloomberg ile 5:30’da yaptığım bir röportajda, Dominika Topluluğu’nun ulusal altyapısı için TRON’dan ve TRON’un Web3 kripto paralarının yasal ödeme aracı haline gelmesinin El Salvador’un Bitcoin hamlesi kadar önemli bir ilerleme olduğundan bahsettim. On milyonlarca olan HT rezervimizi artırma taahhüdümüz hakkında konuştum.” dedi.

TRON‘un kurucusunun son birkaç günde yüzde 90’ın üzerinde yükselmesi öncesinde veya sonrasında Huobi Token aldığı iddia ediliyor. Elde edilen veriler, Sun’ın 2013’den beri HT token biriktirdiğini ve ilk yatırımının güncel fiyatlarla yüzde 400’den fazla değer kazandığını ortaya koyuyor. Ne yazık ki altcoin’in son birkaç gün içinde yaptığı yüzde 90’ın üzerindeki rallisi 2021’in Mayıs ayında kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmak için yeterli değil.

Öte yandan Houbi’nin ekosistem varlığı şu anda 2021 yılındaki fiyat seviyelerinde işlem görüyor olsaydı Sun’ın yatırımının değeri yüzde 700’den fazla artmış olacaktı. Tron’un kurucusunun potansiyel alım hacmi göz önüne alındığında HT alımının kripto para piyasaların görülen en kârlı yatırımlardan biri olabileceği söylenebilir. Bununla birlikte, Sun’ın uzun zamandır HT biriktiriyor olması, büyük olasılıkla kripto para borsasının danışma kurulunun bir parçası olmadan hemen önce token satın aldığını ve son fiyat artışına doğrudan katkıda bulunduğunu da gösteriyor. Bu bağlamda iki resmi Huobi cüzdanından 13 Ekim’de 74 milyon HT‘nin iki yeni cüzdana aktarıldı ve bu işlemlerden biri Sun’ın kripto para borsası Poloniex‘deki cüzdanından yapıldı. Sun’un elinde HT tutması kripto para borsası Huobi’nin çoğunluk hisselerinin satıiının bir parçası olarak resmi bir şart olabileceği üzerinde duruluyor.

Huobi Token Fiyatındaki Hareketlilik

Huobi Token, yazım sırasında 7,6 dolardan işlem görüyor ve neredeyse yüzde 100 oranında yükselerek ulaştığı seviyeden yaklaşık yüzde 6 düştü. Altcoin’deki geri çekilme büyük olasılıkla ayı piyasası boyunca elinde HT tutan bireysel yatırımcılardan kaynaklanıyor. Varlığın işlem hacmi son derece yüksek bir seviyede kalmaya devam ediyor ve bu da rallinin devamı için yakıt görevi görebilir.