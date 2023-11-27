Trend Altcoinde 175 Günün Zirvesi Görüldü Sırada 10 Dolar Olabilir

Kral kripto para birimi 38.000 doların üzerinde yeni zirvesini gördükten sonra altcoinler tekrar hareketlendi. Ancak BTC tekrar desteğe çekildiği için genel piyasa hissiyatı hızla tersine döndü. Bu şaşılacak bir durum değil çünkü fiyatın sürekli olarak yukarı veya aşağı gitmesi mümkün değil. Ara düzeltme hareketleri yeni zirvelerin için boğaların güç toplamasını da sağlıyor.

AXS Coin Yorum

27 Kasım Pazartesi gününe geldik ve Kasım ayı da kripto paralar için yeni zirvelere ev sahipliği yaptı. Yatırımcılar mutlu ve 2024’e yaklaştıkça piyasalara dair umutları da katlanarak artıyor. Peki AXS Coin cephesinde güncel durum ne? Daha önce de bahsettiğimiz üzere fiyat 21 Ekim tarihinde azalan trend çizgisinden kurtuldu.

Son düşüşten önce 7,51 dolara kadar yükselen fiyat yatay direnç alanını da aştı. RSI nötr bölgenin üzerinde ve AXS Coin fiyatının daha fazla artacağını gösteren yükseliş sapması oluşturuyor. Yakın zamandaki hızlı hareketleriyle AXS Coin p2e tokenlerine ilginin artacağı beklentisini tetikledi. Üstelik bu beklentiyle birlikte on-chain veriler de fiyatla birlikte toparlanmaya başladı.

AXS Coin Fiyatı Yorum

Geçtiğimiz hafta Sky Mavis ekibi bir dizi önemli duyuruyla fiyat yükselişinin fitilini ateşlemişti. Axie Classic oyununun geri döndüğü müjdesinin ardından haftalıkta kullanıcı sayısı (4 günde) 100 bin seviyesini aştı. Ekip ayrıca Axie Infinity Merch Store’un açıldığını da duyurdu. Peki fiyat ne olacak? Quang Avenue isimli analist p2e tokeni için yükselişin devamını bekliyor.

H&S formasyonuna dikkat çeken analist buradaki kırılmanın 12 dolar hedefini mümkün hale getireceğini söyledi. Elliot dalga teorisine dayanan okumalar da yükselişin devamına işaret ediyor. En olası sayımda fiyat 5 dalgalı yukarı hareketin 3’üncü dalgasında. Bu adım genelde etkileyici zirvelere gebedir.

Beşinci dalga, birinci dalgaya kıyasla üçüncü dalga için zirve 9,6 dolar. Bu seviye 9,5 dolardaki zorlu direnç seviyesiyle de uyumlu görünüyor. Ara düzeltmenin ardından son hareketse beşinci dalgada 10 dolar üzeri olabilir.

AXS Coin için 6,7 dolar altındaki kapanışlar 5,5 dolara kadar düşüş getirebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.