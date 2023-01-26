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  •   Togg’un 100. Yıl Özel Seri NFT’leri İçin Geri Sayım Başladı!

Togg’un 100. Yıl Özel Seri NFT’leri İçin Geri Sayım Başladı!

Türkiye'nin ilk elektrikli ve yerli otomobili olan Togg, dijital platformu Trumore’un ilk temas noktası olan mobil uygulamasını uygulama mağazaları App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sundu.
11:30
26 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Türkiye’nin ilk elektrikli ve yerli otomobili olan Togg, dijital platformu Trumore’un ilk temas noktası olan mobil uygulamasını uygulama mağazaları App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sundu. Trumore uygulaması üzerinden aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100’ncü yılına özel olarak üretilecek ve açık artırma ile satışa sunulacak 2023 parçadan oluşan NFT koleksiyonu ile kullanıcılar Togg araçlarının ön siparişine öncelikli olarak katılma hakkı bulacaklar.

100. Yıl Özel Seri NFT Koleksiyonu

Trumore uygulamasını indirip Tru.ID oluşturan kullanıcılar, dijital varlık cüzdanlarına aktardıkları AVAX‘larla yine aynı alanda yer alacak olan “NFT Alım Platformu” üzerinden sadece bir NFT için teklif verebilecek ve 1’den 2023’e kadarki numaraları temsil eden NFT’leri açık artırmayı kazanma yoluyla sahip olanlar bu numaranın işlendiği özel Togg aracı için de ön sipariş verme hakkını satın almış olacaklar.

Örneğin açık artırma ya da doğrudan satın alma yoluyla 1923 numaralı NFT’yi satın alan bir kullanıcı, bu numaranın ön dekoratif panel üstüne, akıllı cihaz anahtarına ve bagaj kapağı üzerine işlenmiş özel seri Togg aracı ön sipariş verip öncelikli teslim alabilecek ve bu seride ilgili numaralı Togg aracının sahibi olabilecek. Söz konusu Togg araçlarının koltukları da seri üretimden farklı olarak “100. Yıl Özel Seri Amblemi” işlenmiş şekilde üretilecek. “100. Yıl Özel Seri” Togg araçları sadece Anadolu ve Gemlik renk seçenekleri ile NFT sahiplerine sunulacak.

Çok yakında Trumore platformu üzerinden satılacak ve AVAX’la satın alınabilecek NFT’ler için ‘NFT Alım Platformu’ içindeki NFT listeleme ekranına girilerek alım yapabilmek mümkün olacak. Açık artırma süresince ilgilenilen NFT’ye en yüksek teklifi veren kullanıcı NFT’nin yanı sıra Togg aracını ön sipariş verme hakkı da kazanmış olacak. Kullanıcılar uygulamadaki ‘satın al’ butonunu kullanarak ilgilendikleri NFT’ye açık artırma süresinin bitmesini beklemeden de sahip olabilecekler. Bir Tru.ID kullanıcısı 100. Yıl Özel Seri NFT koleksiyonun sadece bir parçasına sahip olabilecek.

Togg’un 2023 Adet İle Sınırlı NFT’leri

Dünyaca ünlü Siber-Fiziksel Mimar ve Yeni Medya Sanatçısı Güvenç Özel ile Yeni Medya Sanatçısı Mehmet Ünal tarafından tasarlanan sanat eserlerinden oluşacak ve “normal”, “nadir”, “çok nadir” ve “en nadir” nadirlik türlerinde sunulacak olan NFT’ler 2023 Togg aracının ekranlarına entegre edilmiş olarak teslim edilecek.

100’nci Yıl Özel Seri NFT’lerden birine sahip olanlar, satın aldıkları NFT’yle aynı sıra numarasını taşıyan 2023 adet Togg araçtan sipariş edebilme hakkına sahip olacak. NFT sahipleri, bu hakları sayesinde ön sipariş tarihi geldiğinde Togg araçlarını sipariş edebilecek ve koleksiyon değeri olan 2023 adet Togg aracından birine sahip olabilecekler. Ön sipariş verilen Togg aracın NFT sahibi tarafından teslim alınmasıyla söz konusu NFT, Togg akıllı cihazın platformunda saklanmaya devam edecek.

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