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Kripto para piyasalarında FTX çöküşünün etkisi devam ederken dört popüler altcoinde son durum ne? Yatırımcıların gözdesi altcoinler adına kritik seviyeler hangileri? İşte uzman görüşleri!

Theta Network (THETA)

THETA fiyatı, 8 Ağustos’tan bu yana alçalan bir paralel kanal içinde düştü. Bu tür kanalların kırılmalara yol açması beklenirken, fiyat hareketi düşüş yönünde. THETA fiyatı 8 Kasım’da 1,05 dolar bölgesinden kırıldı ve henüz geri kazanmadı. Bu aşağı yönlü fiyat hareketine rağmen, günlük göreceli güç endeksi (RSI) yükseliş sapması oluşturdu ve yukarı yönlü hareket ediyor. Ancak yine de 50’nin altında.

Sonuç olarak uzmanlar THETA fiyatı adına net bir yorum getiremiyor. 1,05 dolarlık direnç alanından ve kanalın direnç çizgisinden bir kopuş yükseliş hareketini getirebilir. Bu durumda, fiyat uzun vadeli bir yükseliş hareketi başlayabilir. Varsayımın aksine, kanalın ortasından veya 1,05 dolarlık direnç alanından bir ret düşüş eğilimine neden olabilir.

Theta v4.0.0, 2 Kasım’da bir hard fork aracılığıyla yürürlüğe girdi. Yükseltme, maksimum kod boyutunu artırarak akıllı sözleşmeleri iyileştirmeyi hedefliyor. Metachain’in 1 Aralık’ta piyasaya sürülmesi için bir ön koşul olarak kabul edilen son yükseltmeydi. Metachain’in piyasaya sürülmesi, geliştiricilerin hızlı bir şekilde bir alt zincir üretip başlatmasına ve ardından onu ana zincire bağlamasına olanak tanıyacak. Alt zincirler işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirdiğinden, bu ölçeklendirme sorunlarına büyük ölçüde yardımcı olması hedefleniyor.

Apecoin (APE)

APE’nin fiyatı 3 Ağustos’tan bu yana alçalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Aşağı yönlü hareket kripto para biriminin 14 Kasım’da 2,61 dolara kadar gerilemesine neden oldu. Günlük RSI, son 24 saat içinde hızlanarak devam eden artışın ardından yükseliş sapması oluşturdu. Fiyat muhtemelen hem yatay bir direnç alanı hem de alçalan direnç çizgisi tarafından yaratılan 4 dolarda güçlü bir dirençle karşılaşabilir. Bu nedenle APE fiyatında önümüzdeki günlerde eğilimin yönü kritik olabilir. Başarılı bir kırılma, APE’yi muhtemelen 5,22 – 5,83 dolara yükseltebilir. Ancak olası bir ret, yeni düşük seviyelere doğru bir harekete neden olabilir.

Litecoin (LTC)

Litecoin fiyatı, Haziran ayından bu yana yükselen bir paralel kanalda işlem görüyordu. Uzun bir konsolidasyon döneminden sonra, LTC 23 Kasım’da 83,66 dolara ulaştı. LTC fiyatı, kanalın yatay destek alanı ile direnç çizgisinin kesiştiği noktada sıçradı.

Bu nedenle belirtilen alandan sıçrama veya kırılma, gelecekteki trendin yönünü belirleyebilir. Yükseliş hareketinde bir sonraki direnç 100 dolar seviyesi olabilir. Ancak olası bir düşüş ivmesi fiyatın yılın en düşük seviyesine kadar gerilemesine neden olabilir.

Chainlink (LINK)

Chainlink fiyatı yıllık düşük seviyelerde işlem görse de, diğer altcoinlere kıyasla daha umut verici kurulumlardan birine sahip olduğu belirtiliyor. 20 Kasım’da Chainlink, 6 dolarlık destek alanının altına saptı. Bu tür geri alımlar, Chainlink’te olduğu gibi, genellikle aksi yönde önemli hareketler takip eder. Sonuç olarak LINK fiyatı, 6 dolarlık yatay destek alanının altında kapanmazsa fiyatında artış yaşanabileceği belirtiliyor.