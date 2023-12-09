BITCOIN (BTC)

Tether CEO’sundan Ana Akım Medyaya El Salvador Üzerinden Bitcoin Eleştirisi

Özet

  • Tether CEO’su Paolo Ardoino ana akım medyaya eleştiriler yöneltti.
  • Ülkenin Bitcoin başarısına dönük olarak medyanın ilgisizliği Ardoino’nun gözünden kaçmadı.
  • Ardoino ana akım medyanın üç maymunu oynadığını düşünüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para dünyasının etkili isimlerinden Tether CEO’su Paolo Ardoino kısa bir süre önce yayınladığı bir mesajda, ana akım medyadaki ‘uzmanların’ göze çarpan sessizliğine dikkat çekti. Bu uzmanlar, negatif PnL (Kar ve Zarar) döneminde El Salvador’un Bitcoin yatırımını eleştirmekte hızlı davranırken, yatırım karlı hale geldikçe üç maymunu oynadılar.

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Bitcoin’in Dönüşüm Öyküsü: Eleştiriden BaşarıyaBitcoin’in Zaferi ve Yerleşik Anlatılara Meydan Okuma

Bitcoin’in Dönüşüm Öyküsü: Eleştiriden Başarıya

Paolo Ardoino’nun mesajı, uzmanların yerleşik normlarla uyumlarına göre anlatılarla seçici bir şekilde ilgilendikleri ana akım medyadaki yaygın bir eğilime ışık tuttu. El Salvador’un Bitcoin hamlesine yöneltilen eleştiriler, özellikle de piyasanın düşüşe geçtiği dönemlerde, yatırımın kâr getirdiği mevcut senaryo ile tam bir tezat oluşturuyor.

Kripto para sektörü geleneksel finans kurumlarının ve ana akım medya kuruluşlarının şüpheciliğiyle sık sık karşı karşıya kaldı. Ardoino’nun gözlemi, ‘uzmanlar’ arasında geleneksel finansal sistemden farklılaşan girişimleri eleştirme eğiliminin altını çizdi. Ancak Bitcoin yatırımları kârlı hale geldiğinde, aynı eleştirmenler sessizliğe gömülüyor gibi görünüyor.

Bitcoin’in Zaferi ve Yerleşik Anlatılara Meydan Okuma

Bitcoin esneklik ve karlılık göstermeye devam ederken, bu olay yerleşik anlatılara karşı daha büyük bir meydan okumanın simgesi haline geliyor. Kripto paranın başarısı, ana akım finans kurumlarının sahip olduğu önyargılı fikirlere meydan okuyarak, geleneksel finans ve yatırım anlayışının yeniden değerlendirilmesini gerektiriyor.

Paolo Ardoino’nun sivri mesajı, Bitcoin‘in ana akım medya incelemelerine karşı direncinin altını çizdi. Kripto para biriminin eleştiriler karşısında bile başarılı olma becerisi, geleneksel bakış açılarının sorgulandığı ve alternatif anlatıların önem kazandığı finansal ortamdaki daha geniş bir değişimi yansıtıyor.

Bitcoin’in başarı öyküsü, ana akım medya ‘uzmanlarından’ gelse bile, eylemlerin sözlerden daha yüksek sesle konuştuğunu hatırlatıyor. Diğer taraftan düşüşlerde öne çıkanların yükselişlerde sesini dahi çıkartmaması çifte standardın bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Tether CEO’sunun bu çifte standarda vurgu yapması en azından kripto para alanının suskun kalmadığını göstermek açısından değerli bir yaklaşımı ifade ediyor.

Tether CEO’sunun açıklamalarının Tether ile El Salvador arasında yeni bir vatandaşlık programı başlatıldığına dair haberlerin gelmesinin ardından yapıldığını da hatırlatalım. Yapılan anlaşmaya göre 1 Milyon dolarlık Tether veya Bitcoin yatırımı yapanlara El Salvador vatandaşlığının yolu açılacak.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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