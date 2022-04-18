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Terra (LUNA), Litecoin (LTC) ve STEPN Yorumları!

GMT yeniden ATH bölgesini zorladı, LUNA ve LTC yükselişe geçer mi? Popüler altcoinlerde son durum!
20:40
18 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para piyasaları bugün %4’ün üzerinde düşüş yaşadı. Bitcoin 38.500 dolara kadar gevşedi ve henüz toparlanamadı. Terra, Litecoin ve STEPN son düşüşten etkilendi, peki kısa vadeli beklentiler ne yönde değişti? Yüksek hacimli satışlar boğaların işini güç hale getiriyor, güncel tahminleri ele alıyoruz.

Terra (LUNA)

Satıcılar, şubat ayında uzun vadeli %61,8 Fibonacci desteğini test ettikten sonra, boğalar nihayet bir toparlanma aşamasını hızlandırdı. Sonuç olarak, LUNA sonraki günlerde 119 dolar seviyesinde bir engelle karşılaşmadan önce %150’nin üzerinde bir büyüme kaydetti. Son 13 gün içinde, boğalar %38,2 destek seviyesini korurken, LUNA bazı önemli seviyeleri kaybetti.

Yazı hazırlandığı sırada 84 dolardan işlem görüyor. Satıcılar kısa vadeli trendin sorumluluğunu üstlenirken RSI aşırı satım sinyalleri gönderiyor.

Litecoin (LTC)

Önceki rallisinde, 101 dolarlık destek güçlü bir geri dönüşü destekledi. LTC’nin 4 saatlik grafiğinde yükselen bir kanal (beyaz) gözlemlendi. Bu arada, boğalar iki aylık dirençte 131 dolar seviyesine yakın bir dirence takıldı. Bu nedenle, dirençte yaşanan geri dönüş, fiyatı 20/50/200 EMA’nın altına itti. 20 EMA (kırmızı) ve 50 EMA’nın (camgöbeği) son düşüş geçişiyle birlikte, LTC’nin yakın vadede daha fazla düşebileceğini gösteriyor.

Yazı hazırlandığı sırada Litecoin 106 dolardan alıcı buluyor.

STEPN (GMT)

Binance’de listelenmesinden kısa bir süre sonra, move-to-earn uygulaması, ciddi fiyatlama yaptı. Hem NFT hem de kripto para tarafında projeye oldukça fazla nakit girdisi oldu. 2,9 dolarlık bir tavana yerleşen GMT, trend çizgisi direncinin (beyaz, kesikli) kanıtladığı gibi, zirvelerinde kademeli bir düşüş kaydetti.

GMT, bu ayın başından beri 2 ila 2,6 dolarlık bir aralıkta fiyatlandı. En son yükseliş döngüsü, 4 saatlik zaman diliminde birden fazla düşüş eğilimi gösteren mum çubuğunu iten yükselen bir kama (beyaz) kırılmasının ardından sona erdi. Fakat 17:30’da yeniden hareketlenen boğalar fiyatı 2,9 zirvesinin de üzerine taşıdı. GMT dakikalar önce 2,98 dolara ulaşarak 3,13 dolarlık ATH bölgesine yeniden yaklaştı. Yazı hazırlandığı sırada 2,75 dolara gevşeyen fiyat %7 artışla hareketine devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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