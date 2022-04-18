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Terra (LUNA) İçin Düşüş Bitti Mi?

Terra (LUNA) yatırımcıları zirveden bu yana kan kaybediyor. Peki artık dibe ulaşıldı mı? Fiyat yükselir mi?
21:15
18 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

BTC’nin 38.500 dolara düşmesiyle birlikte LUNA 75 dolara gevşedi ve yazı hazırlandığı sırada 84,7 dolardan alıcı buluyor. Peki LUNA için düşüş bitti mi, yatırımcılar artık rahat nefes alabilecek mi? Güncel veriler ışığında Terra için fiyat beklentilerini ele alıyor muhtemel senaryoları masaya yatırıyoruz. İşte detaylar.

Terra (LUNA)

Bitcoin sonunda 40 bin dolar altına düştü ve yazı hazırlandığı sırada 39.200 dolardan alıcı buluyor. Elbette BTC tarafındaki bu geri çekilme LUNA fiyatını da fazlasıyla etkiledi. Piyasa değerine göre dokuzuncu en büyük kripto para olan Terra (LUNA), bir günde %6,42 düştükten ve bir haftada %13,63 kaybettikten sonra bugün 76 dolardan işlem gördü. Yazı hazırlandığı sırada ise yaklaşık 9 dolarlık toparlanma görüldü.

LUNA’nın 117 dolar civarında işlem gördüğü 6 Nisan’dan bu yana yaklaşık %36 düştüğünü de göz önünde bulundurmalıyız. Bu sadece haftalık bir geri çekilmeyi temsil etmiyor.

Terra (LUNA) Beklentileri

Tradingview’in Göreceli Oynaklık Endeksi’ne [RVI] oynaklığın 50’nin altında olduğunu gösteriyor. Bu potansiyel bir satış sinyali olarak kabul edilir. Birkaç saat önce gelen yükseliş satıcılara bu fırsatı tanıyabilir. Nitekim Bitcoin’de ciddi bir toparlanma yaşanmış değil. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, LUNA’nın fiyatındaki düşüşün, Luna Foundation Guard’ın TerraUSD (UST) stablecoin rezervini desteklemek için daha fazla Bitcoin ve Avalanche (AVAX) alma planlarına rağmen gelmesidir.

Hali hazırda LFG tarafından tutulan varlıkların toplam değeri 2,38 milyar dolardır. Akılda tutulması gereken bir başka işaret de Nisan ayının başından beri düşüş eğilimi gösteren LUNA’nın TVL’sidir. TVL, 30 milyar dolarlık psikolojik bölgenin altına düştüğü için yatırımcı hissiyatı olumsuz etkilendi. Buna ek olarak, Terra TVL değerinin %2,81’ini kaybederek son 24 saatte 26 milyar dolar seviyesinin altına düştü.

LUNA fiyatının son düşüşü sırasında geliştirme faaliyetleri de önemli ölçüde azaldı. Son yükseliş bir satış dalgasını başlatmadan önce LFG tarafından daha fazla Bitcoin alım haberinin piyasalara pompalanması gerekiyor. Bu haberler BTC’den daha çok bugünlerde LUNA’nın ihtiyacı olan şeydir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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