Terra (LUNA) ekosisteminin yeniden markalaşan kripto para birimi Terra Classic’i (LUNC) diğer kripto projeleri ve blok zincirleriyle uyumlu hale getirmek için son zamanlarda girişimlerde bulunulmasına rağmen ağın kilitlenen toplam değer (TVL) sürekli olarak düşüyor. Merkezi olmayan finans (DeFi) analitik platformu DefiLlama’dan alınan en son verilere göre, Terra Classic kısa süre önce lansmanından bu yana en düşük TVL seviyelerine geriledi ve yazı kaleme alındığında sadece yaklaşık 2,11 milyon dolarlık staking değerine ulaştı.

LUNC TVL’sinde Düşüş!

9 Ağustos tarihindeki verilerle karşılaştırıldığında, temeldeki blok zincirinin Mayıs 2022’deki TVL’si 20,49 milyar doları buldu. Ardından LUNA ve TerraUSD’nin (UST) çöküşü ve toplu para çekme işlemlerine ayak uyduramama nedeniyle önemli ölçüde geriledi. Yalnızca bu yıl staking değeri %63,87 düştü.

Terra Classic’in mevcut TVL’si, 300 milyon doların üzerinde staking değerine (özellikle Terra’nınkinden 150 kat daha yüksek olan 319,87 milyon dolar) sahip Solana (SOL) dahil olmak üzere diğer önde gelen kripto varlıklarından önemli ölçüde daha düşük. Ayrıca Terra Classic, son verilere göre son yedi günde %2,32 ve aylık grafiğinde %3,78 düşüşe rağmen son 24 saatte %1,11 artış kaydederek 0,000078 dolar fiyatıyla yazının yazıldığı sırada işlem görüyordu.

LUNC Geliştirmelerinin Etkileri!

Bununla birlikte Temmuz ayında Terra Classic çekirdek geliştirici grubu Ortak L1 Görev Gücü’nün (L1TF) doğrulayıcılar tarafından yanan LUNC’nin restorasyonu yoluyla dolaşımdaki LUNC ve sabit kripto para TerraClassic (USTC) arzını azaltmaya odaklanma planlarını paylaştığını bildirdi.

Aynı dönemde hacim olarak dünyanın en büyük kripto borsası Binance, Terra ağ yükseltmesini destekleyeceğini duyurdu ve CEO’su Changpeng Zhao kripto ticaret platformunun 2018’de Terra’ya 3 milyon dolar akıttığını ve o zamandan beri LUNC varlıklarına dokunulmadığını belirtti. Haziran ayının sonlarında “Altı Samuray” olarak bilinen anonim bir Blockchain geliştiricileri grubu, Terra ekosisteminin “gerçek bir canlanması” ve “bu zincirin hak ettiği yere gitmesine yardımcı olma” için bir teklif yayınladı.