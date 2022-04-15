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Terra (LUNA) Bu Altcoin ile Anlaştı! 2 Altcoin Yükselebilir!

Son yapılan anlaşma LUNA ve bu iki altcoin için daha fazla yükseliş getirebilir. Peki anlaşmanın uzun vadeli faydaları neler olacak?
21:15
15 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Son yaptığı Bitcoin alımları sebebiyle piyasanın yeniden toparlanmasını sağlayan Terra yeni bir müjdeyle geldi. Toplamda 10 milyar dolarlık Bitcoin’i rezervlerine eklemeyi hedefleyen Terra, ekosistemini son yaptığı anlaşmayla birlikte genişletecek. Peki bu anlaşmanın ne gibi sonuçları olacak?

Terra (LUNA) Haberleri

Terra blockchaininde bulunan Anchor protokolü yakın zamanda Karura ve Acala’ya genişleme planlarını duyurdu. Bu gelişme, Terra’nın stablecoin ekosistemini daha geniş DeFi ortamına genişletme planının bir parçasıdır. Terra, Polkadot ile Acala ağı ve kanarya ağı Kusama’nın Karura adlı DeFi merkezi aracılığıyla entegre olmayı planlıyor. Geliştirme, Anchor Protocol’ün UST’nin faydasını hızla genişletme ve onu en popüler bir stablecoine dönüştürme planının bir parçası. İşte Acala’nın gelişmeyle ilgili yaptığı resmi açıklama;

“Acala’nın Kusama tabanlı parachain’i Acala ve Karura, başlangıçta Anchor’un Liquid DOT (LDOT) ve Liquid KSM (LKSM) ile UST stablecoin için teminat seçeneklerini genişletmeye yardımcı olacak”.

Ana etki, hisseli ve hissesiz KSM ve DOT’un UST’yi basmak için teminatlandırılmasını sağlayacak. Bu, DOT ve KSM sahiplerine stake fırsatları sağlayacak ve onların UST madenciliği için sağlıklı stake getirileri elde etmelerini sağlayacak likidite havuzları ile sonuçlanacaktır.

Gelişme, teminatlandırılmış varlık sepetini LUNA’nın ötesine genişletmeye odaklanmış görünüyor. İkincisi, fiyat hareketi üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmayabilir, ancak muhtemelen Karura ve Acala için organik büyüme sağlayacaktır. Bu sonuç olarak KAR ve ACA için daha yüksek talebe yol açacaktır.

Terra (LUNA)

Terra‘nın yerel kripto para birimi LUNA, son boğa koşusu sırasında 119 dolara ulaştıktan sonra şu anda düşüş eğiliminde ve fiyat düzeltmesi devam ediyor. Yazı hazırlandığı sırada 80 dolardan alıcı bulan LUNA güne %2,5 zararla devam ediyor.

LUNA’nın düşüş düzeltmesi şimdiye kadarki en yüksek seviyesinden %30’dan fazla geri çekildi. Terra’nın satış hacmi, son üç günde önemli ölçüde düştü, ancak DMI’nin önermesine rağmen, şu anda güçlü düşüş ivmesi devam ediyor. RSI daha fazla dezavantajı güvence altına almak için mücadele ederken, MFI mevcut seviyesine yakın hafif bir birikim gösteriyor.

Bu son gelişme, merkezi olmayan alanda artan iş birliğini vurgulamaktadır. Bu tür iş birlikleri, daha geniş DeFi vizyonunu güçlendirecek ve onu çok daha hızlı hayata geçirecektir. Ayrıca UST’nin dünyadaki en popüler algoritmik stablecoin olma hedefini de destekliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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