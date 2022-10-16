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Terra Classic (LUNC) eski parlak günlerine dönmeyi hedeflerken, bu hafta açıklanan veriler büyük önem teşkil ediyor.

LUNC TVL’si 60. Sıraya Yükseldi: 12.36 Milyon Dolar

Analitik veri sağlayıcısı Cosmos Daily, Terra Classic ağının merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosisteminin performansı hakkında bir güncelleme paylaştı. Mayıs 2022’de Terra projesinin çökmesine rağmen, Terra Classic ağı son zamanlarda hala merkeziyetsiz finans faaliyetlerinin merkezi olarak görülüyor. Geçen ay, Terra Classic ağındaki çeşitli protokollerde Kilitlenen Toplam Değer (TVL) yaklaşık 12,36 milyon dolardı. Cosmos Daily tarafından paylaşılan verilere göre, ağdaki ilk beş DeFi protokolü Terraswap (5,24 milyon dolar), Astroport (4,47 milyon dolar), Anchor Protocol (1,6 milyon dolar), Spectrum Protocol (1,33 milyon dolar) ve Pylon Protocol (587,240 dolar) oldu.

Terra Classic TVL’ye katkıda bulunan diğer DeFi protokolleri arasında Loop Finance, Aperture Finance, INK Protocol gibi projeler yer alıyor. Cosmos Daily, Terra Classic’teki TVL miktarının ardından ağın ağda kilitli toplam değer açısından 60. en büyük blok zinciri olarak sıralandığını belirtti. Mevcut rakamlar ve hacim, Terra’nın çöküşten önceki TVL‘sine kıyasla çok düşük olsa da, gelişme, topluluğun yavaş yavaş ağa olan güvenini yeniden tesis ettiğini gösteriyor. Terra topluluğu, özellikle Luna Classic’i yeniden canlandırmak için önemli çabalar sarf ediyor. Token’ın toplam arzını azaltmak için zaten %1.2 vergi(yakım mekanizması uygulandı.

Terra Topluluğu, Boş Durmuyor!

Terra Classic ekosistemini yeniden ayağa kaldırmaya odaklanan merkeziyetsiz bir organizasyon olan Terra Rebels, yalnızca %1.2 vergi/yakım uygulamasının tek başına yeterli olmayacağına inanıyor. Ekip, LUNC yakımlarnı hızlandırmak ve benimsemeyi artırmak için “etkili bir yol” önerdi. Bununla birlikte, önde gelen Terra muhbiri FatMan, teklifi yanlış ve işlevsiz olarak nitelendirerek Terra Rebels’ı eleştirdi. Terra Rebels, FatMan’in eleştirisine hızla yanıt verdi.

Cuma günü tweet’te Terra Rebels, LUNC yakmak için daha etkili yollar yaratmaya ihtiyaç olduğunu açıkladı. Terra Rebels’ın resmi Twitter hesabı, LUNC’e desteklemeye kararlı ortaklarından biri olan Demon Monkey 777 ile önemli görüşmeler yaptıklarını bildirdi. Kritik toplantının amacı, daha fazla token yakmanın etkin yollarını bulmak. Terra Rebels’e göre, toplantı dört saatten fazla sürdü ve asıl odak noktası LUNC yakmak için daha etkili bir yol yaratmak. Geliştiricilere göre, bunu başarmanın tek yolu, çeşitli merkeziyetsiz uygulamaların (dApp’ler) büyük oranda yakımlar yapması amacıyla LUNC için yardımcı programlar oluşturması.