Kripto para piyasasının her bir üyesi hala büyük ölçüde durağan seyir izlerken Terra Classic zor zamanlardan geçiyor. Tüm zaman dilimindeki fiyat grafikleri düşüş sinyali verirken, lansmanından bu yana Terra Classic Blockchain’de kilitlenen varlıkların toplam değeri (TVL) en düşük seviyelere doğru hareket ediyor. Kısa vadede her ne kadar görünüm olumsuz olsa da 5 itici faktör Terra (LUNA) iken yeniden markalaşarak Terra Classic’e (LUNC) dönüşen altcoin projesinin geçmişteki fiyat seviyelerine dönmesinin önünde büyük bir engel olan 0,1 dolar seviyesini geçebilir. İşte o itici faktörler.

Büyük Sermaye Girişi

Diğer kripto paralarda olduğu gibi, Terra Classic’e büyük bir yatırımcı ya da yatırımcı grubundan olacak sermaye akışı, içindeki potansiyelin fark edilmesi ve önemli miktarda LUNC satın alması yapılmasıyla arz ve talep konunundan dolayı altcoin’in fiyatının yükselmesine yardımcı olabilir.

Şimdilik, LUNC’un piyasa değeri 448.35 milyon dolar seviyesinde ve buna göre piyasa değeri ile en büyük kripto paralar listesinde 80’nci sırada yer alıyor. Listenin ilk sırasında 573.64 milyar dolar ile Bitcoin (BTC) yer alırken onu 222.21 milyar dolar ile Ethereum (ETH) takip ediyor.

Ekosistemin Büyümesi

Terra Classic ekibi, ağda yeni projeler yani merkeziyetsiz uygulamalar (dApps) oluşturmak için daha fazla Blockchain geliştiricisini ağa çekmenin bir yolunu bulmayı başaracak olursa daha fazla kullanıcı ve yatırımcıyla talebin artmasıyla ağın yerel varlığı LUNC’nin fiyatında önemli bir yükseliş yaşanabilir.

Şu anda LUNC’nin en önemli destekçileri arasında dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance yer alıyor. Binance, son olarak son ağ yükseltmesine destek verdi. Buna ek olarak Terra Classic ekibi yakım mekanizmasında yapacakları revizelerle LUNC ve stablecoin TerraClassic‘in (USTC) dolaşımdaki arzını azaltmaya odaklanmış durumda. Bu da LUNC’nin fiyatının yükselmesi için önemli bir destekleyici faktör olabilir.

SEC’in Açtığı Davadan Olan Olumlu Haber Akışı

Terra Classic’in potansiyel fiyat artışında etkili olacak bir diğer faktör ise Terraform Labs temsilcilerinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) proje aleyhine açtığı ve ihraç ettiği dijital varlığın menkul kıymet olduğunu iddia ettiği davada göstereceği başarıya bağlı olacak.

15 Haziran’da şirketin temsilcileri, hukuk ekibiyle birlikte, SEC’in iddiasının aksini kanıtlamak için Manhattan’daki mahkemede SEC ile karşı karşıya geldi. SEC’in Blockchain şirketi Ripple ve davanın merkezindeki XRP‘ye karşı açtığı davada mahkemenin kısmen Ripple lehine karar vermesi Terraform Labs’ın bir adım öne geçmesine neden olmuş durumda. Mahkemenin SEC karşısında Terraform Labs lehine vereceğin herhangi bir olumlu karar LUNC’nin fiyatının yükselmesine yardımcı olabilir.

Zaman

LUNC’nin fiyatının aylardır düşüş trendinde olduğu göz önüne alındığında ve kripto para piyasasının patlama ve çöküş döngülerinden geçme eğilimi gösteriyor olması altcoin’in de çöküş döngüsünde dibe vurması ve ardından toparlanarak patlama döngüsüne girmesinin mümkün olduğunu gösteriyor. Böyle bir senaryoda Terra Classic’in fiyatının 0,1 dolara ulaşmasının zamanla mümkün olduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte, kripto para piyasasının yüksek volatiliteli ve öngörülemez olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu zaman içinde her şeyin olabileceği anlamına gelirken, yatırımcıların kendi durum tespitlerini yapmaları, varlığı çevreleyen haberleri dikkatle takip etmeleri ve varlığa önemli miktarda para yatırmadan önce risk toleranslarını göz önünde bulundurmaları gerektiğini gösteriyor.

Piyasa Duyarlılığı

Kripto para piyasasının geri kalanı ve makroekonomik taraftaki duyarlılık da Terra Classic gibi altcoinler üzerinde önemli etkilere sahip. Özellikle de daha büyük ölçekli olumlu gelişmeler ve bir bütün olarak sektörle ilgili olumlu ya da olumsuz haber akışları fiyattaki artışlar ya da düşüşlerde büyük etkiye sahip.

Kripto para piyasasına dönük olumlu gelişmeler, genel olarak piyasadaki genel yükseliş hissiyatının tetiklenmesine yardımcı olurken, insanlar kripto paralara özellikle yükseliş beklemeye başlayarak yaklaştıklarında onlara yatırım yapma ihtimalleri artar. Bu durum LUNC için de geçerlidir.