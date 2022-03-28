Kripto korkusu ve açgözlülük endeksi nihayet dört aydan fazla bir süre sonra ‘açgözlülük’ bölgesine girdi. Bitcoin 19:00 sularında 47.900 doları gördü. Artık trend dönüşünün başladığına dair kanaatler kuvvetlendi. Kripto paraların bu denli hızlı yükselişinin elbette bir sebebi var, Terra Vakfı’nın sürpriz Bitcoin alımları piyasaları kendine getirdi.

Terra (LUNA)

LUNA, uzun vadeli direncinden 101 dolara geri döndükten sonra değerinin %57’sinden fazlasını kaybetti. Sonuç olarak, 31 Ocak’ta iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu seviye %61,8 Fibonacci desteğine denk geldi. Böylece boğalar, 90 dolarlık bölgenin üzerinde bir ralliyi ilerletmek için yeterli güç toplayabilir.

Şubat ayının en düşük seviyesinden değerini ikiye katladıktan sonra LUNA, yükseliş trend çizgisi desteğini (beyaz, kesikli) işaretledikten sonra kademeli yükselişine devam etti. Buradan bir geri çekilme, yukarıdaki desteğin ardından %23,6 seviyesinde test desteği bulmaya devam edecektir. Yazı hazırlandığı sırada LUNA 95 dolardan işlem görüyordu. Yükseliş RSI, 66 işaretinde dirençle karşılaştıktan sonra orta çizginin üzerinde gezindi. Gizli bir düşüş ayrışmasının (beyaz) ardından 58 seviyesini test etmeye çalışırken yavaşlama işaretleri gösterdi. Ayrıca, CMF sıfır çizgisinin üzerine atladıktan sonra bir yükseliş ihtimali belirdi.

Chainlink (LINK)

Boğalar 25,75 dolar seviyesini kaybettikten sonra satış baskısı arttı. Sonuç olarak, Chainlink (LINK) 24 Ocak’ta 14 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bununla birlikte, LINK o zamandan beri %50’nin üzerinde kazanç kaydettiği için boğalar nihayet 11,3 dolar seviyesinde göründü.

LINK, 4 saatlik grafiğinde bir morning star mum grafiği oluşturdu. Fiyat değerini 20/50/200 EMA’nın üzerine taşımak için fırsat yakaladı. Ayrıca, 20 EMA hala yukarı hedefliyor ve boğalar kontrolü elinde tutuyor. Genel görünüm pozitif olsa da kısa vadeli bir geri çekilme yatırımcıları şaşırtmamalı.

Ethereum Classic (ETC)

ETC, değerinin üçte birinden fazlasını kaybetti (11 Şubat’taki en yüksek seviyesinden) ve 24 Şubat’ta bir ayın en düşük seviyesine ulaştı. O zamandan beri, altcoin sadece son 11 gün içinde şaşırtıcı bir şekilde %87,9’luk bir geri dönüş yaptı. Fiyat 37 dolar seviyesini geri almaya başladıktan sonra, ETC EMA şeritlerinin üzerine çıktı ve tek taraflı bir yükseliş momentumu görüldü.

Sonuç olarak, 28 Mart’ta dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Fiyat yazı hazırlandığı sırada 47,64 dolardan işlem görüyor. RSI düşüş trendinde ve kısa vadeli geri çekilmeler görülebilir.