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  •   Teknik Analist 4 Altcoin Belirledi: Ralli İçin Geri Sayım Başladı!

Teknik Analist 4 Altcoin Belirledi: Ralli İçin Geri Sayım Başladı!

Bitcoin (BTC) istikrasız bir fiyat hareketi sergilerken, önde gelen altcoin'ler yakımlar, ortaklıklar ve güncellemeler sayesinde ivme kazanıyor.
14:15
10 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

 Bitcoin (BTC) istikrasız bir fiyat hareketi sergilerken, önde gelen altcoin’ler yakımlar, ortaklıklar ve güncellemeler sayesinde ivme kazanıyor.

ADA ve LINK: Teknik Veriler Güçlü Görünüyor

Üst düzey bir kripto para stratejisti, Cardano (ADA) Chainlink (LINK) ve bazı altcoin’ler için sürdürülebilir bir ralli öngörüyor. Michaël van de Poppe, 621.500 Twitter takipçisine akıllı sözleşme platformu Cardano’nun  yeni bir ralli için hazırlanıyor gibi göründüğünü söyledi. Analiste göre, ADA direnç bölgesini defalarca test etti ve ralli için geri sayıma başladı. 0,55 dolar seviyesinin geçilmesi durumunda, ADA 0,67 dolara ulaşabilir. Bu noktadan sonra ise ralli devam edebilir. ADA, gün içinde %4,65 düşüşle an itibariyle 0,51 dolardan işlem görüyor.

Analistin listesindeki ikinci altcoin merkeziyetsiz Oracle ağı Chainlink. Van de Poppe, LINK’in yeni rallisine başlamadan önce yaklaşık 8 dolar seviyesine düzeltme yapabileceğini belirtti. Analiste göre, teknik veriler LINK  için fiyat artışına işaret ediyor. LINK, an itibariyle 8.46 dolardan işlem görüyor. Poppe, LINK’in 12 ila12.50 dolara tırmanacağını öngörüyor.  LINK iyi bir yatırım fırsatı sunuyor. Orta vadede hedefi 3.50 ila 15.00 dolar olabilir. Tutması gereken aralık ise 7,50 ila 8,00 dolar.

Quant (QNT), Bu Seviyeye Ulaşacak!

Analistin radarındaki bir diğer altcoin ise akıllı sözleşme protokolü Fantom (FTM). Van de Poppe’ye göre, FTM çok önemli bir destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece devasa bir ralliye başlayabilir.  Analiste göre, temeller ve teknik veriler güçlü görünüyor. Bu da kısa vadede ralli için zemin hazırlıyor. Analist, FTM’de hâlâ long pozisyonunda olduğunu belirtti. Eğer FTM, 0,34 dolar seviyesini tutarsa ​​0,45 ila 0,50 dolara ulaşabilir.  FTM son 24 saat içinde %5’in üzerinde bir düşüşle an itibariyle 0.36 dolardan işlem görüyor.

Analistin listesindeki son altcoin, birden fazla blok zincirinin sorunsuz bir şekilde etkileşime girmesini sağlamayı amaçlayan bir protokol olan Quant (QNT). Van de Poppe, QNT’nin güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu ve 110 dolara bir düşüş beklediğini söyledi. Analiste göre, bu seviye iyi bir giriş noktası ve QNT 140 dolara ulaşabilir.  QNT,  %2.74 düşüşle an itibariyle 122.74 dolardan işlem görüyor. Uzmanlar kripto paralarda yeni zirve için Fed’in para politikasında değişikliğe gitmesi gerektiğini svunuyor.

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