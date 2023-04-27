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Tehlike Çanları SHIB İçin Çalıyor Olabilir: Kripto Analiz Platformu, Kritik Verilere İşaret Etti!

IntoTheBlock tarafından paylaşılan verilere göre portföyünde yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran yatırımcılar, dün 1,4 trilyon SHIB'in üzerinde bir satış gerçekleştirdi.
15:45
27 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kaydettiği volatilitesi yüksek fiyat hareketlerinin ardından 29.000 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde düşük oranlarda değer kayıpları kaydetti. Öte yandan piyasadaki bu yüksek volatilite devam ederken kripto analiz platformu IntoTheBlock, bu süreçte portföylerinde yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran yatırımcıların yüksek miktarlarda SHIB satışları gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Dün akşam saatlerinden bu yana volatilitesi yüksek fiyat hareketleri kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 29.000 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,19 trilyon dolar seviyesine geriledi. Ethereum (ETH) da kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 1885 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto para piyasasındaki volatilite de gün içerisinde önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın paylaştığı güncel verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 350 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto Analiz Platformu, Güncel Verileri Paylaştı

Kripto para piyasasındaki bu yüksek volatilite ile birlikte aynı zamanda kripto para piyasasının toplam değerinde de son 24 saatte ortalama %1’lik bir düşüş kaydedildi. SHIB de piyasadaki bu düşüş eğiliminin etkisiyle değer kayıplarına hız kazandırdı ve son 24 saatte CMC verilerine göre ortalama %3’e yakın bir düşüş kaydetti.

Öte yandan bu düşüş devam ederken kripto analiz platformu IntoTheBlock, bu süreçte portföylerinde yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran yatırımcıların yüksek miktarlarda SHIB satışları gerçekleştirdiğini bildirdi. IntoTheBlock tarafından paylaşılan verilere göre portföyünde yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran bu yatırımcılar, dün gün içerisinde 1,4 trilyon SHIB’in üzerinde bir satış gerçekleştirdi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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