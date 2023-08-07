Mayıs ayının başlarında 0,0000037 dolar fiyat seviyelerine kadar yükselen Pepe coin (PEPE), son aylarda güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı ve son 1 aylık zaman dilimi içerisinde %30’a yakın bir değer kaybı kaydetti. Geçen hafta içerisinde de çift haneli değer kayıpları kaydeden Pepe coin, 0,000001 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Ripple davasında çıkan XRP kararının ardından temmuz ayının ortalarında kısa bir süreliğine güçlü bir yükseliş yaşayan kripto para piyasası, son haftalarda yeniden düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 31.500 dolar fiyat seviyelerinden yeni bir düşüş başlatmasının ardından 29.000 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,17 trilyon dolara seviyelerine geri çekildi.

BTC‘nin son dönemlerde 29.000 dolar fiyat seviyelerinde konsolide olmaya başlaması ile birlikte kripto para piyasası da daha yatay bir seyir izlemeye başlamasına ve piyasadaki volatilitenin düşmesine karşın Pepe coin değer kayıplarına hız kesmedi.

Değer Kaybı Yüzde 30’a Yaklaştı

Pepe coin (PEPE), Mayıs ayının başlarında kaydettiği değer artışları ile birlikte 0,0000037 dolar fiyat seviyelerine kadar yükselmişti. Ancak o dönem birçok analist, piyasa değeri yüksek olmayan kripto para birimlerinde kısa süre içerisinde kaydedilen yükselişlerin daha büyük ölçekli düşüşlere neden olabileceğini dile getirmiş spekülatif fiyat hareketleri konusunda uyarmıştı.

Nitekim pepe coin, yeniden düşüşe geçmesinin ardından bu süreçte güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı ve son haftalarda değer kayıplarına hız kazandırdı. Son 1 ayda %30’a yakın bir değer kaybı kaydeden Pepe coin, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde de ortalama %12’lik bir düşüş kaydetti ve 0,000001 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Pepe coin, kaydettiği bu düşüşlerin ardından CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, hem son 1 aylık zaman dilimi içerisinde hem de son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde yüzdelik olarak en çok değer kaybeden ilk üç kripto para birimi arasına girdi.

Ayrıca kripto analiz platformlarının paylaştıkları güncel verilere göre portföyünde yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak tabir edilen adresler son dönemlerde pepe coin’de çeşitli miktarlarda satışlar gerçekleştirmeye başladı. Lookonchain, Twitter hesabından paylaştığı bir gönderi ile bir adresin gün içerisinde güncel fiyatlar ile ortalama 2,5 milyon dolar değerinde 2 trilyondan fazla pepe coin satışı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.