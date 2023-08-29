Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %20’nin üzerinde değer kaybeden Pepe coin (PEPE), kripto para piyasasının yeniden düşüş eğilimi göstermesiyle birlikte değer kayıplarına hız kazandırdı. PEPE, son 24 saatte de ortalama %6,5’lik bir değer kaybı kaydederek 0,00000082 dolar fiyat seviyelerine geriledi.

Değer Kaybı Yüzde 20’yi Aştı

Kripto para piyasası, güne yükseliş ile başlasa da gün içerisinde yeniden düşüşe geçti. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %0,3’ten fazla değer kaybederek 26.000 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içinde çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetti. BTC‘deki değer kaybı ve kripto para piyasasındaki düşüş eğiliminin etkisiyle gün içerisinde yüksek oranlarda değer kaybeden kripto para birimleri de oldu.

Öte yandan son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %22’den fazla değer kaybeden Pepe coin (PEPE) de kripto para piyasasındaki düşüşün de etkisiyle değer kayıplarına hız kazandırdı. Pepe coin, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %6,5 daha değer kaybederek 0,00000082 dolar fiyat seviyelerine geriledi.

Düşüş Devam Edecek mi?

Pepe coin, 2023 yılının Mayıs aylarında güçlü bir yükseliş ivmesi yakalamış ve bu süreçte kaydettiği değer artışları ile birlikte 5 Mayıs’ta tüm zamanların en yüksek fiyat seviyesi olan 0,0000042 dolar seviyelerine ulaşmıştı. Ayrıca Mayıs ayında kaydedilen yükselişlerin yanı sıra Pepe, son aylarda birden fazla kez piyasadaki düşüşe rağmen yükselişlerine devam etmişti. Ancak kripto analiz platformu Santiment, PEPE ve SHIB gibi spekülatif kripto para birimlerinin son dönemlerdeki yükselişlerinin büyük ölçüde piyasadaki düşük volatiliteden kaynaklanıyor olabileceğini öne sürmüştü.

Nitekim geçmiş aylarda kaydedilen yükselişlerin ardından çarpıcı düşüşler kaydeden Pepe coin ve Shiba Inu (SHIB) son dönemlerde oldukça güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı. Pepe coin, 5 Mayıs’ta 0,0000042 dolar seviyelerine ulaşmasından bu yana %80’den fazla değer kaybederek 0,00000082 dolar seviyelerine geriledi. Birçok analist, kripto para piyasasındaki düşüşün devam etmesi ve Pepe coin’in 0,00000082 dolar seviyelerinin altına gerilemesi durumunda değer kayıplarının derinleşebileceğini öne sürdü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olamaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.