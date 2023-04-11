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Tehlike Çanları Bu Altcoin İçin Çalıyor: Büyük Ölçekli Bir Satış Baskısı Kapıda Olabilir!

Piyasadaki yükselişe karşın popüler altcoin adına tehlike çanları çalıyor. Elde edilen son veriler, yeni bir satış baskısı oluşabileceğini ortaya koyuyor.
16:30
11 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin’in 30.000 doları aşmasıyla birlikte güne güçlü bir yükseliş ivmesi ile başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içinde değer artışlarına hız kazandırdı. Piyasadaki yükselişin etkisiyle MATIC de son 24 saatte %3’e yakın bir değer artışı kaydederek 1,12 dolar seviyelerine ulaştı. Ancak Whale Alert’in paylaştığı verilere göre balinalar, son 24 saatte kripto para borsalarına yüksek miktarlarda MATIC transferi gerçekleştirdi.

MATIC, Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor?

Bitcoin (BTC), dün akşam saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 30.000 dolar seviyesini aştı ve Haziran 2022’den bu yana kaydedilen en yüksek fiyat seviyesine ulaştı. Kripto para piyasası, BTC’deki değer artışlarının etkisiyle yeniden yükselişe geçti ve kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışları ile birlikte 1920 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,23 trilyon doları aştı. MATIC de Bitcoin’deki değer artışlarının ardından yeniden yükselişe geçti. Ancak Whale Alert’in paylaştığı verilere göre balinalar, son 24 saatte borsalara yüksek miktarlarda kripto varlık gönderdi. Elde edilen son veriler, MATIC’te yeni bir satış baskısı oluşabileceğini gösteriyor.

Whale Alert, Güncel Verileri Paylaştı

Bitcoin’deki değer artışları, yatırımcıların kripto para piyasasındaki yükselişlerin devam edeceği beklentisini önemli ölçüde arttırdı. Ancak Whale Alert’in paylaştığı veriler, MATIC‘te yeni bir satış baskısı oluşabileceğin ortaya koydu. Piyasanın yükselişe geçmesi ile birlikte son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yüksek miktarlarda MATIC, kripto para borsalarına transfer edildi. Portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak tabir edilen adreslerin gerçekleştirdiği büyük ölçekli transferlere ilişkin veriler paylaşan Whale Alert’in Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar, son 24 saatte 100 milyon adetten fazla MATIC’in kripto para borsalarına taşındığını gösterdi. son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde tek seferde gerçekleşen en büyük ölçekli transfer, bir adresin kripto para borsası Binance’e 40.000.000 adet MATIC aktarması ile gerçekleşti. Ardından tek seferde 30 milyon adetlik MATIC transferleri de dahil olmak üzere borsalara farklı adresler tarafından, son 24 saatte 100 milyondan fazla MATIC transfer edildi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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