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  •   Tehlike Alarmı Bu Altcoin İçin Çalıyor Olabilir: Değer Kaybı Saatler İçinde Çift Haneye Ulaştı!

Tehlike Alarmı Bu Altcoin İçin Çalıyor Olabilir: Değer Kaybı Saatler İçinde Çift Haneye Ulaştı!

Özet

  • Kripto para piyasası haftaya çarpıcı bir düşüş ile başladı.
  • Piyasanın düşüşe geçmesiyle birlikte gün içerisinde çift haneli değer kayıpları kaydederek çarpıcı düşüşlere tanık olan kripto para birimleri oldu.
  • Saatler içerisinde yüzde 12'ye yakın bir değer kaybı kaydeden altcoin, gün içerisinde düşüş yönlü fiyat hareketlerine hız kazandırdı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
22:45
24 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Kripto para piyasası, yeni haftaya düşüş ile başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde CMC verilerine göre ortalama %3,7 değer kaybederek 29.000 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Piyasanın haftaya düşüş ile başlamasıyla birlikte değer kayıplarına hız kazandıran Pepe coin (PEPE), saatler içerisinde çift haneli değer kayıpları kaydederek güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Kripto para piyasasının yeni haftaya düşüş ile başlamasıyla birlikte lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatte %3,7 değer kaybederek 29.000 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi, sabah saatlerinden bu yana çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetti.

Ethereum (ETH), son 24 saatte %3’e yakın bir değer kaybı kaydederek 1850 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,17 trilyon dolara geriledi. Ayrıca Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 155 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Piyasanın haftaya düşüş ile başlamasıyla birlikte değer kayıplarına hız kazandıran Pepe coin (PEPE) ise gün içerisinde güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı ve saatler içerisinde çift haneli değer kayıpları kaydetti.

Değer Kaybı Saatler İçerisinde Çift Haneye Ulaştı

Lider kripto para birimi Bitcoin’deki değer kayıplarının da etkisiyle kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, sabah saatlerinden bu yana çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetti. Piyasadaki bu düşüş eğiliminin etkisiyle gün içerisinde çift haneli değer kayıpları kaydederek çarpıcı düşüşlere tanık olan kripto para birimleri de oldu.

Gün içerisinde güçlü bir düşüş ivmesi yakalayan Pepe coin (PEPE) de son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %12’ye yakın bir değer kaybı kaydederek 0,00000135 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kaydettiği bu düşüşlerin ardından Pepe coin (PEPE), CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte yüzdelik olarak en çok değer kaybeden ikinci kripto para birimi oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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