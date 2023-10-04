  Tecrübeli Analistten Uptober Yorumu! Bu 2 Altcoin’in Roketlemesini Bekliyor!

Kripto para analisti Altcoin Sherpa, kripto para piyasası için yükseliş ayı olarak görülen ve Uptober olarak isimlendirilen Ekim ayına girilirken önde gelen iki üyesinin son durumuna ışık tuttu. Analist, Layer 2 protokolü Arbitrum (ARB) ve merkeziyetsiz türev borsası Injective (INJ) için ralli öngörüsünde bulundu. Altcoin Sherpa ayrıca Bitcoin‘de (BTC) de güncel görünümü değerlendirdi.

Analistin Arbitrum (ARB) ve Injective’den (INJ) Beklentisi

Anonim kripto para analisti Altcoin Sherpa, kişisel X hesabından Arbitrum‘un rallisi ivme kaybetmeden önce mevcut seviyelerden yüzde 23’ün üzerinde yükselebileceğini söyledi. Analist, “Bunun gerçekleşmesi sonsuza kadar sürdü ve sabırsızlıkla uzun zaman önce sattım. Şu anda oldukça ilginç görünüyor. Direnç gibi göründüğü için bu gelen seviyede temkinli olmak lazım ama bitmeden önce 1,15 dolara gittiğini görmek beni şaşırtmazdı.” dedi.

Arbitrum’un hemen ardından Injective‘e bakan Altcoin Sherpa, popüler altcoin’in yükseliş trendinin muhtemelen henüz bitmediğini kaydetti. Bununla birlikte, altcoinin 9,40 dolar hedefine doğru yükselmeden önce 7,50 dolar civarına geri çekilmesini öngörüyor.

Bu yazının hazırlandığı sırada INJ son 24 saatte yüzde 2,83 düşüşle 7,42 dolardan, ARB ise aynı zaman diliminde yüzde 5,74 düşüşle 0,8778 dolardan el değiştiriyor.

Bitcoin’de 30 Bin Doların Test Edilmesini Bekliyor

Son olarak Bitcoin‘e bakan Altcoin Sherpa, en büyük kripto paranın psikolojik bir direnç seviyesi olan 30 bin doları test etmesini bekliyor. Analist kısa vadede BTC’de yükseliş bekliyor olsa da daha yüksek zaman diliminde bu yükselişin devam edip etmeyeceğinden emin değil:

30 bin doların bir başka testi kesinlikle masada ama bu testin gerçekleşip gerçekleşmediğini bekleyip göreceğiz. Genel olarak sadece bazı altcoin’lere odaklanmış durumdayım ancak BTC‘yi yakından takip ediyorum. Benim için hala net bir trend oluşmuş değil.

Güncel verilerle Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0,88 düşüşle 27 bin doların üzerinde, 27 bin 365 dolardan işlem görüyor. Piyasa gözlemcileri en büyük kripto paradaki olumlu eğilimin sürmesi için 27 bin dolar eşiğinin üzerinde kalmaya devam edilmesi gerektiğini belirtiyor.