f Tecrübeli Analistten Uptober Yorumu! Bu 2 Altcoin'in Roketlemesini Bekliyor! › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Tecrübeli Analistten Uptober Yorumu! Bu 2 Altcoin’in Roketlemesini Bekliyor!

Tecrübeli Analistten Uptober Yorumu! Bu 2 Altcoin’in Roketlemesini Bekliyor!

Özet

  • Kripto para analisti Altcoin Sherpa, popüler altcoin'lerden Arbitrum (ARB) ve Injective (INJ) için yükseliş öngörüsünde bulundu.
  • Altcoin Sherpa, ARB'nin mevcut seviyelerden yüzde 23'ün üzerinde yükselerek 1,15 dolara kadar çıkabileceğini belirtti.
  • Injective'in ise yükseliş trendinin henüz bitmediğini ve 7,50 dolara geri çekilmeden önce 9,40 dolara doğru yükselmesi öngörüsünde bulundu.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
08:30
4 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para analisti Altcoin Sherpa, kripto para piyasası için yükseliş ayı olarak görülen ve Uptober olarak isimlendirilen Ekim ayına girilirken önde gelen iki üyesinin son durumuna ışık tuttu. Analist, Layer 2 protokolü Arbitrum (ARB) ve merkeziyetsiz türev borsası Injective (INJ) için ralli öngörüsünde bulundu. Altcoin Sherpa ayrıca Bitcoin‘de (BTC) de güncel görünümü değerlendirdi.

Analistin Arbitrum (ARB) ve Injective’den (INJ) Beklentisi

Anonim kripto para analisti Altcoin Sherpa, kişisel X hesabından Arbitrum‘un rallisi ivme kaybetmeden önce mevcut seviyelerden yüzde 23’ün üzerinde yükselebileceğini söyledi. Analist, “Bunun gerçekleşmesi sonsuza kadar sürdü ve sabırsızlıkla uzun zaman önce sattım. Şu anda oldukça ilginç görünüyor. Direnç gibi göründüğü için bu gelen seviyede temkinli olmak lazım ama bitmeden önce 1,15 dolara gittiğini görmek beni şaşırtmazdı.” dedi.

Arbitrum’un hemen ardından Injective‘e bakan Altcoin Sherpa, popüler altcoin’in yükseliş trendinin muhtemelen henüz bitmediğini kaydetti. Bununla birlikte, altcoinin 9,40 dolar hedefine doğru yükselmeden önce 7,50 dolar civarına geri çekilmesini öngörüyor.

Bu yazının hazırlandığı sırada INJ son 24 saatte yüzde 2,83 düşüşle 7,42 dolardan, ARB ise aynı zaman diliminde yüzde 5,74 düşüşle 0,8778 dolardan el değiştiriyor.

Bitcoin’de 30 Bin Doların Test Edilmesini Bekliyor

Son olarak Bitcoin‘e bakan Altcoin Sherpa, en büyük kripto paranın psikolojik bir direnç seviyesi olan 30 bin doları test etmesini bekliyor. Analist kısa vadede BTC’de yükseliş bekliyor olsa da daha yüksek zaman diliminde bu yükselişin devam edip etmeyeceğinden emin değil:

30 bin doların bir başka testi kesinlikle masada ama bu testin gerçekleşip gerçekleşmediğini bekleyip göreceğiz. Genel olarak sadece bazı altcoin’lere odaklanmış durumdayım ancak BTC‘yi yakından takip ediyorum. Benim için hala net bir trend oluşmuş değil.

Güncel verilerle Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0,88 düşüşle 27 bin doların üzerinde, 27 bin 365 dolardan işlem görüyor. Piyasa gözlemcileri en büyük kripto paradaki olumlu eğilimin sürmesi için 27 bin dolar eşiğinin üzerinde kalmaya devam edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Yatırımcılar Dikkat! Uzmanlara Uyardı: Bu Üç Altcoinde Durum Kritik!
Yatırımcılar Dikkat! Uzmanlara Uyardı: Bu Üç Altcoinde Durum Kritik!
LUNC Rallisi Başlıyor Mu? LUNC Coin Geleceği ve Yorumlar
LUNC Rallisi Başlıyor Mu? LUNC Coin Geleceği ve Yorumlar
Yüzde 90 Yükselişin Ardından Bu Altcoin Yeni Zirveler Görebilir
Yüzde 90 Yükselişin Ardından Bu Altcoin Yeni Zirveler Görebilir
Yüzde 92 Yükselmişti! Öngörüleri Çıkan Analist O Altcoin İçin Uyardı! Çökmesini Bekliyor!
Yüzde 92 Yükselmişti! Öngörüleri Çıkan Analist O Altcoin İçin Uyardı! Çökmesini Bekliyor!
Bu 10 Altcoin Eylül Ayına Damga Vurdu! Aralarında Cardano, Avalanche ve Chainlink de Var!
Bu 10 Altcoin Eylül Ayına Damga Vurdu! Aralarında Cardano, Avalanche ve Chainlink de Var!
Binance’in Radarına Girdiler! Bu 4 Altcoin İçin Alarm Verdirten Karar!
Binance’in Radarına Girdiler! Bu 4 Altcoin İçin Alarm Verdirten Karar!
3 Altcoine Balina Akını, Ekim Ayı Hedefleri İçin Birikim Modunu Açtılar
3 Altcoine Balina Akını, Ekim Ayı Hedefleri İçin Birikim Modunu Açtılar
Bitcoin SV (BSV) Neden Yükseldi? BCH Coin Benzeri Hareket Gelir Mi?
Bitcoin SV (BSV) Neden Yükseldi? BCH Coin Benzeri Hareket Gelir Mi?
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023