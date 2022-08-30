Reklam
Al / Sat

Tecrübeli Analistten Milyon Dolarlık Altcoin Analizi

InvestAnswers sunucusu, ölçeklenebilirlik için tasarlanan ve büyük ilgi gören altcoin'i Ethereum ile karşılaştırarak dikkat çekici bir analize imza attı.
16:45
30 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yakından takip edilen anonim kripto para analisti ve InvestAnswers sunucusu, ölçeklenebilirlik için tasarlanan ve büyük ilgi gören bir Blockchain projesinin önde gelen akıllı sözleşme platformu Ethereum (ETH) ile karşılaştırarak dikkat çekici detaylara dikkat çekti.

Milyon Dolarlık Analiz

InvestAnswers’ın anonim sunucusu, son videosunda 440 binden fazla YouTube abonesine Ethereum’u en güçlü rakibi olarak gösterilen Solana (SOL) ile karşılaştırarak kapsamlı bir analize imza attı.

Sunucu, öncelikle her bir projenin söz konusu Blockchain’lerde ulaşılabilen saniye başına maksimum işlem (TPS) hızı ve merkeziyetsiz uygulamaların (dApp’ler) sayısı gibi Blockchain’lerin teknik verilerini kıyaslayarak şunları belirtti:

TPS bakımından Solana üstün. Solana hala daha ucuz olsa da işlem ücretleri kısmen eşit. Hataları olmasına ve hala deneme aşamasında olmasına rağmen teknolojik bakımından Solana’nın daha iyi olduğuna inanıyoruz. Ekosistem bakımından Ethereum daha üstün çünkü çok daha uzun zamandır var. Günlük aktif kullanıcı sayısı ve dApp’lerin sayısı bakımından Ethereum daha üstün. Ancak özetlenen kazanan Solana.

Analist, altcoin‘lerin piyasa değerlerine bakmaya devam ederek, Solana’nın Ethereum’un ek Blockchain ölçeklendirme çözümü olan Polygon‘un (MATIC) piyasa değerine kıyasla önemli ölçüde daha arkada kaldığını ve bunun ETH‘ye kıyasla SOL‘un önemli ölçüde düşük değerde olduğunu gösterdiğini söyledi:

Bu milyon dolarlık soru. Değer avcılığına bakacak olursanız bu kesinlikle milyon dolarlık bir soru. Tesla ve Google gibi şeyleri büyük çıkışlar yapmadan önce ortaya çıkardım ve kesinlikle buradaki anahtar soru da bu. Büyük çıkışlar yapmadan önce bir şeylere erkenden yatırım yapmalısınız. Bir varlığın diğerlerine kıyasla göreli değerine bakacaksanız, sadece piyasa değerlerine bakmak yeterlidir. Ethereum ve Polygon’un piyasa değerini birleştirirseniz, Solana’nınkinden 17 kat daha yüksek olduğunu görürsünüz. 17 kat daha fazla mı yapıyor? Hayır. Elbette bu benim tezim.

InvestAnswers, 2015 yılına kadar uzanan Ethereum ile başlayarak, her projenin ekosistemini neyin oluşturduğuna dair diğer detayları ele alarak analizine devam ediyor:

Ethereum’un oldukça geniş bir ekosistemi var. Solana ekosistemine kıyasla üç kat daha fazla olduğunu tahmin ediyorum. Yaklaşık bin dApp’e karşılık 3 bin dApp gibi, ancak Ethereum ilk başarılı akıllı sözleşme platformu olduğu için akıllı sözleşme sektöründeki diğer tüm protokollerden yaklaşık beş yıl önce gelmesiyle Layer 1 sektöründe büyük bir avantaj sağladı. Ethereum’un uzun vadeli stratejisi çok olumlu çünkü bu teknoloji sadece oyun değiştirici olmakla kalmıyor, aynı zamanda inanılmaz büyüme potansiyeline sahip bir platforma dayanıyor ve tüm kripto paralar arasında en büyük geliştirici topluluğuna sahip.

“Ethereum’u Geçebilir”

Analist, 2017’de temelleri atılan ve ilk blokun 2020’de çıkarıldığı çıkaran Solana Blockchain’in en büyük 10 kripto para arasında meteorik bir büyüme yaşamasına rağmen halen ilk dönemlerine kaldığını belirtiyor. Projenin olgunlaşmaya devam etmesini ve Ethereum‘dan daha fazla pazar payı kazanmasını beklediğini ise şu şekilde açıklıyor:

Ancak Solana bu açıdan Ethereum’a yetişiyor. Hala çok yeni bir aşamada, TVL’de (kilitli toplam değer) yaklaşık bir milyar dolar var. Bence şu anda 1.4 milyar dolar falan ve bu, Ethereum’daki 35 milyar dolara kıyasla oldukça küçük.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
İlgili Yazılar
Solana’nın Hacminde Büyük Artış! Bu Proje Mi Etkiledi?
Solana’nın Hacminde Büyük Artış! Bu Proje Mi Etkiledi?
Sıcak Gelişme: Coinbase 2 Yeni Altcoin Listeleyeceğini Açıkladı! Fiyatları Yükselişe Geçti!
Sıcak Gelişme: Coinbase 2 Yeni Altcoin Listeleyeceğini Açıkladı! Fiyatları Yükselişe Geçti!
Analistten Yatırımcıları Üzecek Haber: Bitcoin’in Gidecek Az Yeri Var!
Analistten Yatırımcıları Üzecek Haber: Bitcoin’in Gidecek Az Yeri Var!
3 Dolara Kadar Hızla Düşebilir! En Büyük 25 Kripto Para Arasında!
3 Dolara Kadar Hızla Düşebilir! En Büyük 25 Kripto Para Arasında!
eCash Coin Nasıl Alınır?
eCash Coin Nasıl Alınır?
Yatırımcılar Dikkat! Yükseltme Öncesi Cardano’da Gelişmeler Durmuyor!
Yatırımcılar Dikkat! Yükseltme Öncesi Cardano’da Gelişmeler Durmuyor!
WSJ’nin Paniğe Neden Olan Rezerv İddiasına Tether’den Yalanlama!
WSJ’nin Paniğe Neden Olan Rezerv İddiasına Tether’den Yalanlama!
Duyurular Peş Peşe Geldi! SHIB Tabanlı Coin Sert Zıpladı: Ralli Sürecek mi?
Duyurular Peş Peşe Geldi! SHIB Tabanlı Coin Sert Zıpladı: Ralli Sürecek mi?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Son Dakika: Instagram Müjdeyi Verdi! 2 Milyarı Aşkın Kullanıcı!
Formula 1’den NFT’ler ve Kripto Varlıklar Üzerine Atılım!
Blue Chip Koleksiyon BAYC Sevindirdi, CryptoPunks Üzdü!
Dikkat Çeken NFT Raporu: 1 Yıl İçerisinde 100 Milyon Dolarlık Kayıp!
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Tezos (XTZ) Fiyat Analizi: Alım Yapmak için Bu Seviyeye Dikkat!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022