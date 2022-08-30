InvestAnswers sunucusu, ölçeklenebilirlik için tasarlanan ve büyük ilgi gören altcoin'i Ethereum ile karşılaştırarak dikkat çekici bir analize imza attı.

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Yakından takip edilen anonim kripto para analisti ve InvestAnswers sunucusu, ölçeklenebilirlik için tasarlanan ve büyük ilgi gören bir Blockchain projesinin önde gelen akıllı sözleşme platformu Ethereum (ETH) ile karşılaştırarak dikkat çekici detaylara dikkat çekti.

Milyon Dolarlık Analiz

InvestAnswers’ın anonim sunucusu, son videosunda 440 binden fazla YouTube abonesine Ethereum’u en güçlü rakibi olarak gösterilen Solana (SOL) ile karşılaştırarak kapsamlı bir analize imza attı.

Sunucu, öncelikle her bir projenin söz konusu Blockchain’lerde ulaşılabilen saniye başına maksimum işlem (TPS) hızı ve merkeziyetsiz uygulamaların (dApp’ler) sayısı gibi Blockchain’lerin teknik verilerini kıyaslayarak şunları belirtti:

TPS bakımından Solana üstün. Solana hala daha ucuz olsa da işlem ücretleri kısmen eşit. Hataları olmasına ve hala deneme aşamasında olmasına rağmen teknolojik bakımından Solana’nın daha iyi olduğuna inanıyoruz. Ekosistem bakımından Ethereum daha üstün çünkü çok daha uzun zamandır var. Günlük aktif kullanıcı sayısı ve dApp’lerin sayısı bakımından Ethereum daha üstün. Ancak özetlenen kazanan Solana.

Analist, altcoin‘lerin piyasa değerlerine bakmaya devam ederek, Solana’nın Ethereum’un ek Blockchain ölçeklendirme çözümü olan Polygon‘un (MATIC) piyasa değerine kıyasla önemli ölçüde daha arkada kaldığını ve bunun ETH‘ye kıyasla SOL‘un önemli ölçüde düşük değerde olduğunu gösterdiğini söyledi:

Bu milyon dolarlık soru. Değer avcılığına bakacak olursanız bu kesinlikle milyon dolarlık bir soru. Tesla ve Google gibi şeyleri büyük çıkışlar yapmadan önce ortaya çıkardım ve kesinlikle buradaki anahtar soru da bu. Büyük çıkışlar yapmadan önce bir şeylere erkenden yatırım yapmalısınız. Bir varlığın diğerlerine kıyasla göreli değerine bakacaksanız, sadece piyasa değerlerine bakmak yeterlidir. Ethereum ve Polygon’un piyasa değerini birleştirirseniz, Solana’nınkinden 17 kat daha yüksek olduğunu görürsünüz. 17 kat daha fazla mı yapıyor? Hayır. Elbette bu benim tezim.

InvestAnswers, 2015 yılına kadar uzanan Ethereum ile başlayarak, her projenin ekosistemini neyin oluşturduğuna dair diğer detayları ele alarak analizine devam ediyor:

Ethereum’un oldukça geniş bir ekosistemi var. Solana ekosistemine kıyasla üç kat daha fazla olduğunu tahmin ediyorum. Yaklaşık bin dApp’e karşılık 3 bin dApp gibi, ancak Ethereum ilk başarılı akıllı sözleşme platformu olduğu için akıllı sözleşme sektöründeki diğer tüm protokollerden yaklaşık beş yıl önce gelmesiyle Layer 1 sektöründe büyük bir avantaj sağladı. Ethereum’un uzun vadeli stratejisi çok olumlu çünkü bu teknoloji sadece oyun değiştirici olmakla kalmıyor, aynı zamanda inanılmaz büyüme potansiyeline sahip bir platforma dayanıyor ve tüm kripto paralar arasında en büyük geliştirici topluluğuna sahip.

“Ethereum’u Geçebilir”

Analist, 2017’de temelleri atılan ve ilk blokun 2020’de çıkarıldığı çıkaran Solana Blockchain’in en büyük 10 kripto para arasında meteorik bir büyüme yaşamasına rağmen halen ilk dönemlerine kaldığını belirtiyor. Projenin olgunlaşmaya devam etmesini ve Ethereum‘dan daha fazla pazar payı kazanmasını beklediğini ise şu şekilde açıklıyor: