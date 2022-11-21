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  •   Tecrübeli Analistler Bomba Listeyi Paylaştı! 4 Altcoin Bu Haftaya Damgasını Vurabilir!

Tecrübeli Analistler Bomba Listeyi Paylaştı! 4 Altcoin Bu Haftaya Damgasını Vurabilir!

Bitcoin (BTC) FTX krizi nedeniyle yatay yönde hareket ederken, sürpriz ralliler nedeniyle altcoin'ler yatırımcıların odak noktası olmaya devam ediyor. 
12:00
21 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) FTX krizi nedeniyle yatay yönde hareket ederken, sürpriz ralliler nedeniyle altcoin’ler yatırımcıların odak noktası olmaya devam ediyor.

AAVE ve XRP!

Kripto para piyasası FTX  krizi nedeniyle zor günler geçirirken, yüksek volatilite de devam ediyor.  Finbold analistleri, bu hafta izlenilmesi gereken 5 altcoin’i paylaştı. Listenin başında Aave (AAVE) yer alıyor. DeFi tabanlı altcoin, Robinhood’da listelenmesi sonrası büyük oranda değer kazanmıştı. AAVE ayrıca, Yam Finance’ın lansmanı sayesinde de ivme kazandı. Önde gelen analistlerden Michael van de Poppe, AAVE’nin iyi bir yatırım fırsatı sunduğunu vurguluyor.

Altcoin, an itibariyle  61 dolardan işlem görüyor ve son haftada yaklaşık %5  oranında artış kaydetti. Analistlerin listesindeki ikinci altcoin Ripple (XRP). Ripple, Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu (SEC) ile devam eden davada önemli başarılar elde ederken, balina birikimleri de yoğunlaştı. Davada sona yaklaşırken, hukuk uzmanları, SEC’in davayı kaybedebileceğini tahmin ediyor. Mahkeme Ripple lehine karar verirse, XRP yeni zirvelere çıkabilir. XRP, an itibariyle 0,38 dolardan işlem görüyor ve son haftada yaklaşık %9 oranında değer kaydetti.

Trust Wallet Token ve CHZ!

Analistlerin listesindeki üçüncü atcoin Trust Wallet Token (TWT). TWT,  FTX krizi sayesinde ivme kazandı. Özellikle, FTX’in çöküşünden sonra çoğu yatırımcı, ihtiyati tedbir olarak kripto varlıklarını kendi cüzdanlarına aktarmayı seçti. Trust Wallet, Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun desteğini aldıktan sonra odak noktası haline geldi. Borsalar, rezerv kanıtlarını yayınlamak için harekete geçerken bile, TWT yine yükseldi. Altcoin, %90’ın üzerinde rekor kazanç elde etti. TWT, son yedi günde %18’in üzerinde kazançla an itibariyle 2,06 dolardan işlem görüyor.

Analistin listesindeki son altcoin Chiliz (CHZ). Katar’da 20 Kasım -18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek 2022 FIFA Dünya Kupası, milli takımlar düzeyinde futbol dünyasının en büyük ve önde gelen turnuvası olarak kabul ediliyor. Turnuvanın en önemli özelliklerinden biri de kripto para şirketlerinin sponsorlukları ve reklam anlaşmaları Chiliz, Manchester City (CITY), Paris Saint-Germain (PSG), AC Milan (ACM), FC Barcelona (BAR) ve ulusal futbol takımları gibi popüler futbol kulüpleri için çeşitli taraftar token’ların yaratıcısı olan Socios.com’u destekliyor. Bu nedenle turnuva esnasında artış kaydetmesi bekleniyor.

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