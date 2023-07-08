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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %0,4 gibi düşük oranlarda değer kayıpları kaydederek 30.200 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Bitcoin’deki son durumu değerlendiren analist, BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti ve olası senaryoları ele aldı.

Bitcoin Güne Düşüş ile Başladı

Güne düşüş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %0,4 gibi düşük oranlı bir değer kaybı kaydederek 30.200 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde çeşitli oranlarda değer kaybetti. Ethereum (ETH), %0,7’lik düşüşün ardından 1860 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde düşüş gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 20 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Analiste Göre Bu Fiyat Seviyeleri Kritik

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile Bitcoin’deki güncel durumu değerlendirdi ve BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek iki farklı fiyat seviyesine işaret etti. Piyasaların konsolide olduğunu belirten analist, BTC‘nin yükselişlere hız kazandırabilmesi adına yakın vadede 30.800 dolar fiyat seviyelerini aşması gerektiğini öne sürdü.

Öte yandan analist, olası yükseliş senaryolarını değerlendirerek BTC‘nin yükselişlerine hız kazandırabilmesi için yakın vadede 30.800 dolar fiyat seviyelerini aşması gerektiğini belirtse de BTC’nin yeniden düşüşe geçmesi ve 29.500 dolar fiyat seviyelerine kadar gerilemesi durumunda da Bitcoin’in yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakalayabileceğini ifade etti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.