Eski Goldman Sachs yöneticisi Raoul Pal, Ethereum’un (ETH) en büyük rakiplerinden birinin çöküşün ardından yatırımcılara büyük bir fırsat sunduğunu söyledi. Yeni bir strateji oturumu videosunda ünlü yatırımcı, 52.800 Youtube abonesine Solana’nın (SOL) dipten alım fırsatı sunduğunu iddia ederken, rallinin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Pal, SOL ekosistemindeki kesintilere ve FTX kripto para borsasının çöküşünün etkilerine rağmen Solana’nın ayağa kalmak için birçok nedeni olduğuna dikkat çekti. Uzmana göre, özelikle şirketler için ödeme işlevi ve diğer kullanım durumları düşünüldüğünde SOL hala umut vaat ediyor.
Yönetici, Solana’yı gerçekten güvendiğini ve sistemdeki aksaklıkların düzeltileceğini ifade etti. Pal ayrıca SOL’un artık FTX krizini de atlattığına inanıyor. Ünlü yatırımcı ayrıca, SOL’un ortaklık kurduğu şirketlere işaret ederek, NFT sektöründe büyümeye devam edeceğinin altını çiziyor. Pal, Solana’nın zirvesinden %90’dan fazla düştüğünü ve yatırım fırsatı sunduğunu söylüyor. Solana, bu ayın başında 38.74 dolardan işlem görüyordu ancak FTX’in çöküşünden sonra 12,21 dolara düştü. Solana, an itibariyle 14.26 dolardan işlem görüyor. Pal, ”Solana bana 2018’de %97 düşen ve kimsenin umursamadığı Ethereum’u hatırlatıyor. İşte kanıt.” ifadelerini kullandı.
Kripto para piyasası, 2022’nin başından bu yana 1 trilyon dolardan fazla değer kaybetti. S&P 500, bu yıl %21 oranında düştü. Federal Rezerv’in enflasyonla mücadele amacıyla faiz oranlarını agresif bir şekilde artırma politikası nedeniyle, Bitcoin (BTC) başta olmak üzere tüm kripto para piyasası ağır darbe aldı. FTX krizi Bitcoin’i 16.000 dolar seviyelerine çekerken, zirvesinden yüzde 95 oranında uzak olan Solana (SOL) da FTT ile mevcut krizden en çok etkilenen kripto para oldu.
FTX’in iflası Solana’nın da ciddi anlamda değer kaybetmesine sebep oldu. Sonuç olarak SOL 15 doların altında düştü. Bu sert düzeltmenin arkasında FTX ve Alameda’nın yaptığı SOL coin satışları var. Analiste göre, ayı piyasalarını incelediğimizde dipten alan yatırımcılar çoğu zaman karlı çıktı. Böyle bir ortamda Solana da, şu anda çekici görünüyor. Bu yıl SOL fiyatı, %86 gibi inanılmaz bir düşüşle 14 dolara kadar geriledi.