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Kripto paralar ayı piyasasının pençesinde yatay yönde hareket ederken, popüler bir isim bu altcoin’in yatırım fırsatı sunduğunu iddia ediyor.

‘İşte Kanıt: 2018: Ethereum! 2022: Solana!’

Eski Goldman Sachs yöneticisi Raoul Pal, Ethereum’un (ETH) en büyük rakiplerinden birinin çöküşün ardından yatırımcılara büyük bir fırsat sunduğunu söyledi. Yeni bir strateji oturumu videosunda ünlü yatırımcı, 52.800 Youtube abonesine Solana’nın (SOL) dipten alım fırsatı sunduğunu iddia ederken, rallinin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Pal, SOL ekosistemindeki kesintilere ve FTX kripto para borsasının çöküşünün etkilerine rağmen Solana’nın ayağa kalmak için birçok nedeni olduğuna dikkat çekti. Uzmana göre, özelikle şirketler için ödeme işlevi ve diğer kullanım durumları düşünüldüğünde SOL hala umut vaat ediyor.

Yönetici, Solana’yı gerçekten güvendiğini ve sistemdeki aksaklıkların düzeltileceğini ifade etti. Pal ayrıca SOL’un artık FTX krizini de atlattığına inanıyor. Ünlü yatırımcı ayrıca, SOL’un ortaklık kurduğu şirketlere işaret ederek, NFT sektöründe büyümeye devam edeceğinin altını çiziyor. Pal, Solana’nın zirvesinden %90’dan fazla düştüğünü ve yatırım fırsatı sunduğunu söylüyor. Solana, bu ayın başında 38.74 dolardan işlem görüyordu ancak FTX’in çöküşünden sonra 12,21 dolara düştü. Solana, an itibariyle 14.26 dolardan işlem görüyor. Pal, ”Solana bana 2018’de %97 düşen ve kimsenin umursamadığı Ethereum’u hatırlatıyor. İşte kanıt.” ifadelerini kullandı.