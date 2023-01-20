En büyük kripto para şirketlerinden biri olan Genesis iflas etti ve tarihler netleşti. Süreç nasıl işleyecek?

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2 gün önce Bloomberg tarafından ortaya atılan iddia gerçek oldu. Bugün erken saatlerde Genesis resmen iflas başvurusunda bulundu. Geçtiğimiz yıl faaliyetini durdurana kadar kripto para piyasalarındaki en büyük kripto borç veren Genesis’ti ve iflası son 2 aydır bekleniyordu. Bitcoin’in negatif performansının arkasında da bu vardı.

Genesis Son Dakika

Genesis tıpkı diğer zor durumdaki kripto para şirketleri için iflas koruma başvurusunda bulundu. Türkiye’deki konkordato sürecine fazlasıyla benziyor. Bir an önce açıklanan tarihler ise süreçle alakalı yatırımcılara daha fazla bilgi veriyor. Buna göre Genesis 19 Mayıs’a kadar iflastan çıkmayı planlıyor. 14 Nisan’a kadar tüm varlıkları için teklif toplayacak. Toplamda 3,5 milyar dolar borcu olan Genesis’in iflası çatı şirketi DCG ve kardeş şirketi Grayscale gibi devlere de sıçrarsa bu on milyarlarca dolarlık daha büyük bir çöküşe neden olabilir. Şimdilik batan tek temi Genesis gibi görünüyor.

Genesis Global ve ilgili kuruluşları için yapılan iflas başvuruları, ana Digital Currency Group‘un (DCG) bağlı kuruluşuna 1,65 milyar dolardan fazla borcu olduğunu gösteriyor. Son gelen iflas Terra/Luna patlaması ve daha yakın zamanda FTX‘in iflası da dahil olmak üzere geçtiğimiz yıl kripto endüstrisini sarsan depremlerin sonuncusu oldu. Genesis kendisini hem Terra/Luna hem de FTX ile iç içe buldu ve FTX’in Kasım ayındaki 11. Bölüm başvurusundan kısa bir süre sonra, önemli bir müşterisi olan Gemini’nin Earn ödemelerini askıya aldı. İflas belgeleri şirketin en büyük 50 alacaklısına 3,5 milyar dolar borcu olduğunu gösteriyor.

Genesis İflası Hakkında Tüm Detaylar

Genesis neyi duyurdu? 19 Ocak’ta Genesis, tüm müşterileri ve paydaşları için bir çözüme ulaşmak adına Bölüm 11 iflas başvurusunda bulundu. Özellikle, Genesis Global Holdco, LLC (“GGH”) ve kredi veren iki iştiraki Genesis Global Capital, LLC (“GGC”) ve Genesis Asia Pacific Pte. Ltd. (“GAP”), New York Güney Bölgesi’nde ABD İflas Kanunu’nun 11. Bölümü uyarınca gönüllü dilekçeler sundu. Önemli bir detay olarak Genesis’in türev ve spot trade ve saklama işleriyle uğraşan diğer iştirakleri ve Genesis Global Trading bu başvuruya dahil edilmemiştir ve müşteri ticareti faaliyetlerine devam etmektedir.

Genesis’in dilinden en merak edilen konuları ve cevaplarını inceleyelim.

Genesis neden bu kuruluşları 11. Bölüm için dosyaladı?

“Tüm müşterilerimiz ve paydaşlarımız için değeri en üst düzeye çıkaracak ve işimizi gelecek için güçlendirecek küresel bir çözüme ulaşmak amacıyla bu stratejik adımı attık. Mahkeme gözetimindeki süreç, hem alacaklılarımızın hem de DCG’nin danışmanlarıyla sürdürdüğümüz verimli görüşmeleri devam ettirmek için en etkili yolu sağlıyor. Aynı zamanda işletmemizin gelecek için iyi bir konumda ortaya çıkması için en iyi fırsatı sunmaktadır.”

Bu süreç küresel bir çözüme nasıl ulaşacak?

“Genesis, 11. Bölüm başvurusunun bir parçası olarak, varlıkların alacaklılara dağıtılmasını sağlayacak bir tröstün oluşturulması ve tüm taleplerin küresel olarak çözülmesi için bir çerçeve çağrısında bulunan 11. Bölüm planını (“plan”) içeren bir çıkış yol haritası önermiştir. Plan, işletmemizin tamamını veya bir kısmını satmak veya alacaklılarımızı işletmenin sahibi yapmak için bir işlem gerçekleştireceğimiz ve böylece kredi verme işimizin yeni bir mülkiyet altında ortaya çıkmasını sağlayacak ikili bir süreç öngörmektedir. Planda ayrıca, önleme davalarından elde edilen gelirler ve üçüncü taraflara karşı talepler gibi belirli varlık türlerinin alacaklılara dağıtılması için bir tröst kurulmaktadır.”

Bölüm 11 süreci ne kadar sürer?

“Genesis’in hedefi, süreci mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ilerletmektir.”

Bu müşteriler için ne anlama geliyor?