Tarihi Gelişme! Dev Ülkede Kripto Madencilerine Piyango Vurdu! Doğalgaz Benzeri Kripto Para İhracatı Yolda!

Rusya Maliye Bakanlığı, ülkede gerçekleştirilen madencilik faaliyetlerine bağlı elde edilen kripto paraların ihraç edilmesi fikri üzerine bir değerlendirme yapıyor. Bakanlığa göre bu mekanizmanın da ülkenin doğal gaz ihracatına benzer bir biçimde işlemesi öngörülüyor.

Rusya Madencilerin Kripto Satmasına İzin Verecek

Maliye Bakan Yardımcısı Ivan Chebeskov tarafından “Kripto para ve dijital finansın geleceği” konulu gerçekleştirilen toplantıda, Rus madencilere kripto paralarını bir ihracat malı olarak satma yetkisi verilebilir. Rus kanalı RBC’ye konuşan Chebeskov şu açıklamayı yaptı:

Kripto para ihracatını madencilik faaliyetinin bir ürünü olarak kullanmak için bir seçenek ve bir yasa tasarısı var. Yani, gaz ihracatı için özel bir mevzuat var, örneğin bu örneği kullanarak, bir madencinin çıkardığı ürünü, yani kripto para birimini bir ihracat ürünü olarak ihraç edebilmesi için bir konsept, bir proje geliştirdik. Ülkemizde de böyle bir yasal girişim oluşturuluyor.

Rusya, kaynakların fazlalığı ve daha ucuz elektrik sağlayabilmesi sebebiyle birçok kripto para madencisine ev sahipliği yapıyor. Chebeskov ayrıca Maliye Bakanlığı ve Rusya Merkez Bankası’nın kripto para madenciliğini bir endüstri olarak kabul etmek konusunda ortak fikir sahibi olduklarını da vurguladı.

Kripto Madenciliğini Yasallaşır Mı?

Önemli bir gelişme olarak, milletvekilleri Kasım 2022’de Devlet Dumasına kripto para madenciliği hakkında kritik bir yasa tasarısı sundu. Sunulan yasa tasarısı kripto paraları yasallaştırmak üzerineydi. Önerilen bu yasa tasarısı, madencilerin ortaya çıkan kripto paraları birimini satma sürecini, kripto para biriminin reklam ve tekliflerine ilişkin net düzenlemeleri genel çerçevesiyle belirtmektedir.

Ayrıca tasarıda, Rus bilgi altyapısını kullanmadan yabancı platformlarda mayınlı kripto para satışına izin veriyor. Madenciler, uluslararası düzenleme sınırlarına uyarak yabancı sistemler aracılığıyla veya deneysel bir girişimin parçası olarak kurulan özel bir platformlar üzerinden kripto para birimlerine sahip olabilmekteler. Buna rağmen her ne olursa olsun madencilerin kripto para satışını içeren işlemleri Federal Vergi Servisi’ne bildirilmesi zorunludur.

Bu duruma bağlı olarak Devlet Duması Finans Piyasası Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, 2023 yazında kripto para madenciliğini düzenleyen kapsamlı bir yasa tasarısının 2024 yılında yürürlüğe girebileceği yönünde bir görüş belirtmişti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.