Tarihe Tanıklık Ediliyor! 4. Sıraya 100 Milyon Dolar Kaldı! SEC’in Deviremediği Altcoin Zirveye Tırmanıyor!

Geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana büyük, hukuki gelişmelerin merkezinde bulunan ve her kripto para sektörünü her daim meşgul eden XRP son zamanlarda da değerinde sessizce bir yükselişe tanıklık etti. Bu duruma bağlı olarak hacim sıralamasında da son zamanlarda bir iyileşme yaşandı ve kendisini ilk 5 içerisinde buldu.

XRP Coin Yorumları ve Geleceği

Günlük XRP fiyat trendinin incelenmesine göre, Aralık ayının başından bu yana sürekli bir yükseliş trendi bulunuyordu. İlk başta, bu yukarı yönlü hareketler güçlü görünmese daha sonrasında son iki günlük süreçte altcoin’lerin hareketlenmesiyle birlikte yukarı yönlü hareket daha belirgin bir hal aldı.

8 Aralık’ta gerçekleşen kapanışın ardından, %4,54 oranında bir fiyat artışı gerçekleşti ve fiyat 0,67 dolar seviyesine yükseldi. Yazım saati öncesinde fiyat 0,69 dolara kadar ilerlemişti ancak daha sonrasında geri çekilme yaşandı ve fiyat nötr bir seyirle 0,6733 dolar bölgesinde işlem görüyor.

XRP’de fiyat seviyesi yaz aylarında verilen SEC kararı sırasında gözlemlenen seviyelere henüz yükselmiş olmamasına rağmen, başladığı düşünülen boğa sürecinin de etkisiyle bir yükseliş eğilimine işaret ediyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) bu yazı itibariyle 50 seviyesinde bulunuyordu ve yatırımcıların tetikte beklediğini işaret ediyordu.

XRP Son Durum ve Sıralaması

CoinMarketCap’ten alınan verilere göre, XRP’nin fiyatında yaşanan artışın gerçekten de piyasa değerini etkilediği ve yatırımcısının sahip olduğu beklentilerle uyum içerisinde olduğu görülüyor. Son 24 saatlik süreçte piyasa değerinde neredeyse %6 oranında yükseliş gerçekleşti. XRP bu yükselişle BNB‘yi yakın takip konumuna geçti ve aralarında yalnızca 100 milyon dolarlık bir fark kaldı.

Dördüncü sırada yer alan BNB ile XRP yazım saati itibariyle neredeyse aynı piyasa değerine sahip. Yatırımcılar tarafından sağlanabilecek bir desteğin ardından XRP BNB’yi geride bırakabilir ve 4. sıraya yükselebilir. Bunun yanı sıra son 24 saat içinde XRP’nin işlem hacminde gözle görülür bir artış da yaşandı. Yazım sırasında, hacmin %50’nin üzerinde arttığı ve 2,4 milyar doları aşan bir rakama ulaştığı görüldü.

Fonlama oranı altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı

Kripto paralarda yaşanılan bilinmezliğe rağmen XRP’nin gelecekteki fiyatına yönelik trader’lar yaşanabilecek sürekli bir yükseliş konusunda iyimser görünüyor. Bu duygu, Coinglass’ta verilerinde dikkat çeken pozitif fonlama oranına da görülmekte.

Fonlama oranı grafiğine bakıldığında, altı aydan daha uzun bir süreyi kapsayan dönem incelendiğinde ortaya çıkan en olumlu oran görülüyor. Yazım saati itibariyle fonlama oranı %0,05 civarına yükselmişti. Bu durumu detaylandıracak olursak, yatırımcıların bir fiyat artışı beklentisiyle long pozisyonlara yöneldiklerini ortaya koyuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.