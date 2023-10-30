Tarih de Belli! Bitcoin’de 48 Bin Dolar İçin Geri Sayım Başladı!

Zamanında yaptığı Bitcoin (BTC) çağrılarıyla tanınan kripto para analisti ve trader’ı Credible Crypto, en büyük kripto paranın parabolik bir yükseliş için hazırlandığını söyledi. Analiste göre BTC için kartlarda 48 bin dolar var.

Bitcoin’de 48 Bin Dolar İçin Geri Sayımı Başlattı

Credible Crypto adlı anonim kripto para analisti, Bitcoin‘in 33 bin 400 dolardaki yükselen flama formasyonunun yükselen destek çizgisine dokunmasının ardından dibe vurmuş gibi göründüğünü söyledi. Analist, en büyük kripto paranın Kasım ayının ilk iki haftasında sert şekilde yükselerek 48 bin doların üzerinde konsolide olmadan önce büyük üçüncü dalga hareketini tamamlamak için yaklaşık 39 bin dolara yükseleceğini gösteren bir grafik paylaşarak şunları söyledi:

Mevcut konsolidasyon yapısında birden fazla düşük tepe ve yükselen dip oluştu ve dürtüsel harekette yalnızca 4’ncü dalgada bulunan bir üçgen yapısı söz konusu. Bu, dipten yaptığımız dalga sayımımıza daha fazla güven katıyor ve bize net bir geçersiz kılma noktası (33 bin 400 doları) da veriyor. Eğer bu doğruysa, yerel dip noktamız oluştu ve aşağıdaki grafikte resmedilen 5’nci (kırmızı) alt dalgaya girmek üzereyiz.

Analistin öngörüsü, dalgalar halinde tezahür etme eğiliminde olan kalabalık psikolojisini takip ederek gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışan gelişmiş bir teknik analiz yaklaşımı olan Elliott Dalga Teorisi‘ne dayanıyor. Bu teoriye göre yükseliş trendindeki bir barlık, her dalganın kendi beş alt dalgasına sahip olduğu beş ana dalgadan geçmektedir.

Bitcoin bu yazının hazırlandığı sırada 34 bin 319 dolardan işlem görerek Credible Crypto’nun işaret ettiği yükselen flama formasyonundan çıktığı görülüyor. Şu anda üçüncü dalganın beşinci alt dalgası için yaklaşık 39 bin dolara doğru hareket ettiğini de not edelim.

Bitcoin’de Parabolik Hazırlığı

Credible Crypto ayrıca Bitcoin’in son zamanlarda teknoloji hisselerinden daha iyi performans gösterdiğinin altını çizdi ve Bitcoin‘in yukarı yönde büyük bir patlama hazırlığı yaptığını düşündüğünün altını çizerek şunları ekledi: