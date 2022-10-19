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Tamam mı Devam mı? Son Günlerde Yıldızı Parlayan Altcoin için Sırada Ne Var?

Art arda dört gün boyunca yükselen altcoin için sırada ne var? Yatırımcılar ve trader'lar için tamam mı devam mı? Detaylar haberimizde.
10:15
19 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Art arda dört gün boyunca yükselen Monero (XMR), son 24 saatte yüzde 2,5’lik yükseliş ile yukarı yöndeki hareketini devam ettiriyor. XMR’nin yükselişinin artan hacimle destekleniyor oluşu alıcıların fiyatın daha yüksek seviyelere ulaşacağına olan inançlarını gösteriyor. Alıcı baskısının devam etmesi halinde altcoin’in önündeki bir sonraki direnç 153 dolarda. Peki XRM bu seviye aşılabilecek ve daha fazla yükselebilecek mi? Detaylar haberimizde.

Monero için Sırada Ne Var?

Monero coin‘deki fiyat düzeltmesi 134,4 dolar seviyesinde durdu. Altcoin geçen aydan beri iki kez bu destekten sıçradı ve bu da trader’ların ve yatırımcıların bu düşüşlerde aktif olarak alım yaptıklarını gösteriyor. Bununla birlikte, kripto para piyasası hala ağır bir belirsizlikle karşı karşıya olduğundan XMR fiyatı 151,8 doların üzerine çıkamıyor. Ayrıca, günlük grafikteki bir dizi düşük tepeler ve düşük dipler, paralel bir kanal modeli oluşumunu gösteriyor. Formasyon istikrarlı bir düşüş trendine işaret ediyor olsa da trader’lar ve yatırımcılar arasındaki “bu altcoin yükselecek” beklentisi bu düşüşün önüne geçiyor.

Şu an itibariyle, Monero coin fiyatı gün içi yüzde 2,5 yükselişle 146,94 dolardan işlem görüyor. Ayrıca, hacimdeki istikrarlı artış fiyatın 152 dolar ila 153 dolardaki dirence doğru hareket edebileceğini gösteriyor. Formasyonun direnç noktası olan trend çizgisi, alıcılara karşı ek engeller sağlayacaktır. Dolayısıyla, bu birleşik dirençten olası bir geri dönüş, formasyon içinde yeni bir ayı döngüsünü tetikleyebilir. Bu bakımdan trader’ların ve yatırımcıların XMR’nin fiyat hareketlerini dikkatle takip etmeleri gerekiyor. Bununla birlikte, kanal modeli içerisinde hareket eden Monero’nun en sonunda genel trend çizgisini geçmesi beklenebilir. Bunun olması fiyat için 171 dolar hedefini masaya getirebilir.

XMR için Teknik Göstergeler

Monero‘nun Bollinger bandı, orta çizginin üzerinde yaptığı sıçrama ile alıcıların devam eden fiyat hareketini büyük ölçüde etkilediğini gösteriyor. Bu gelişme, 153 dolardaki dirence doğru yükselişi destekliyor. Öte yandan MACD ve sinyal hattı arasındaki yükseliş eğilimi toparlanma teorisi için ek bir teyit sağlıyor. Bu da altcoin’in aşağı yönde hareket etmesinden ziyade yukarı yönde hareket etmesinin daha ağır bastığını gösteriyor.

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