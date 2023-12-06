Takvimlerinizi Ayarlayın! Altcoin’ler İçin Beklenen Tarih Belli Oldu!

Ünlü kripto para yatırımcısı Brian Kelly, Bitcoin‘deki (BTC) büyük rallinin ardından birçok altcoin’in önümüzdeki ay yükselmeye başlayabileceğini ileri sürdü. Kelly asıl Bitcoin rallisinin ise Nisan 2024’de gerçekleşmesi beklenen blok ödülü yarılanmasından sonra başlayacağını düşünüyor.

Altcoin’ler İçin Ocak 2024’e İşaret Etti

Dijital varlık yatırım şirketi BKCM’nin kurucusu ve CEO’su Brian Kelly, CNBC’de yayınlanan Fast Money programına konuk oldu bazı tarihi fiyat modellerini baz alındığında altcoin‘lerdeki asıl büyük yükselişlerin Ocak ayında olmasını beklediğini söyledi.

Kelly altcoin’lerde beklediği yükseliş için “Genellikle boğa piyasalarında gördüğümüz şey, Bitcoin hareket ettikten yaklaşık bir ay sonra altcoin’lerin gitmeye başladığıdır. Ethereum‘un (ETH) Pazar gecesi parladığını gördük ve ardından Solana (SOL) ve sonra listeden aşağı inerek diğerleri parlalamaya başladı ve bu yüzden beklediğim şey bu. Ocak ayı gibi diyelim.” dedi.

Ayrıca kripto para piyasasının yaklaşık iki yıldır makroekonomik koşullardan dolayı aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya olduğunu, ancak şimdi bu koşulların Bitcoin gibi riskli varlıklar için daha cazip hale getirecek şekilde değiştiğini belirterek şunları söyledi:

Bence kripto para piyasasına bu yükselişi makrodaki değişimler getirdi. Neredeyse iki yıldır makrodaki sorunlarla mücadele ediyoruz; artan faizler, güçlenen dolar ve daha nicesi. Fed’in muhtemelen işi bitti. Avrupa’nın elinde gerçek bir sorun var. Çin’in elinde büyük bir sorun var ve Japonya’nın sıkılaşması pek olası değil. Dolayısıyla küresel likiditeye baktığımda, evet, altın ve Bitcoin, her ikisinin de bu ortamda iyi iş çıkaracağını düşünüyorum.

Büyük Bir Ralli İçin Blok Ödülü Yarılanmasına Dikkat Çekti

Programın son bölümünde Bitcoin hakkında değerlendirmede bulunan Kelly, en büyük kripto paranın tarihi bir fiyat modelini takip etmesini ve madencilerin çıkardıkları blok başına BTC cinsinden aldıkları ödül miktarını yüzde 50 oranında düşürüleceği Nisan 2024’deki blok ödülü yarılanmasından sonra büyük bir ralli yapmasını beklediğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı: