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Tahminleri Çıkan Analistten Güncel BTC ve Kripto Para Uyarısı!

Kripto paraları bundan sonra ne bekliyor? Birçok büyük ralliyi önceden gören uzman analist gelecek beklentilerini paylaştı.
17:47
18 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyat 25.000 doları ikinci kez aştıktan sonra 24.500 doların üzerinde konsolide oluyor. Yoğun talep 2 aydır hızlı yükselişleri beraberinde getirdi. Birçok uzman hafta içi Avrupa bölgesinin mesai saatlerinde artan stablecoin girişleri nedeniyle bu yükselişin kurumsal talepten kaynaklandığını düşünüyor. Peki birkaç büyük ralliyi doğru tahmin eden popüler analistler ne düşünüyor? Bunlardan biri güncel duruma dair tahminlerde bulundu.

Tahminleri Çıkan Kripto Analisti

Smart Contracter bunlardan biri ve yakın zamanda on binlerce takipçisine Bitcoin’in güncel durumu ve geleceğine dair görüşlerini paylaştı. Uzman analist Bitcoin fiyatının 15.500 dolardan yaklaşık %60 yükseldikten sonra önemli bir düzeltme yapabileceğini düşünüyor. Birçok analist 21.200 dolarlık destek testinin 19.800 dolara kadar devam etmesini beklerken BTC ani bir yükselişle büyük kalabalıkları ters köşe yapmıştı. Smart Contracter takma adıyla tanınan analist şunları söyledi;

“Günlük grafikteki keskin geri çekilmeden sonra düşük seviyelerden gelen beş dalgalı yükselişin artık tamamlandığından oldukça eminim. Herkesi korku ve paniğe itecek 19.000 dolarına doğru bir geri çekilme bekliyorum. Ben 20.000 doların altında uzun vadeli alımlarımı yapacağı ve bu geri çekilme gerçekleşirse dipten yapacağım alımlar beni mutlu edecek”.

Smart Contracter, dalgalar halinde tezahür etme eğiliminde olan ve kalabalıkları yönlendiren Elliott Dalga teorisini kullanır. Teoriye göre, yükselişe geçen bir varlığın beş dalgalı bir yükselişi tamamladıktan sonra geri çekilmesi gerekiyor.

Bitcoin Düşer Mi?

Smart Contracter Bitcoin’de düşüş eğiliminde olsa da, yaygın olarak takip edilen analistler örneğin Michael Poppe boğaların kral kriptoyu önemli bir destek seviyesinin üzerinde tutmayı başarması halinde 30.000 dolara doğru rallinin devam edebileceğini söylüyor. Uzman isme göre 22.800 dolar kritik bir destek seviyesi ve bunun üzerindeki kapanışlar yatırımcılara daha fazla kazanç getirebilir. Poppe kısa süre önce şunları söylemişti;

“Bitcoin, 30.000 dolardan önceki son dirence ulaştıktan sonra düzeltme yapıyor. Bu kötü veya şaşırtıcı değil, gayet normal. Ben olsam 22.800 doları önemli bir destek olarak görürdüm ve ardından devam etmek için tekrar daha yüksek dip seviyeleri göreceğiz.”

Son 2 aydır Bitcoin daha yüksek dipler yapıyor ve açığa satış için iyi seviyeler bulduğunu düşünen traderlar hüsranla karşı karşıya kalıyor. Eğer Bitcoin fiyatı 30.000 doları aşarsa bu 18 aydır açığa satıştan kazanç elde eden ve halen yükselişe inanmayan büyük bir kalabalığın ters köşe olmasına neden olacak.

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