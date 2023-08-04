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  •   Sürpriz Düşüş Tahmini! Uzman Bitcoin’in Zorlu Yolculuğu Konusunda Yatırımcıları Uyardı!

Sürpriz Düşüş Tahmini! Uzman Bitcoin’in Zorlu Yolculuğu Konusunda Yatırımcıları Uyardı!

Özet

  • - Tecrübeli kripto para analisti DonAlt, Bitcoin'in aylardır 31 bin 500 dolar direncini aşamamasının endişe verici olduğunu söyledi.
  • - Analist, global hisse senedi piyasaları güç gösterirken Bitcoin'in güçsüz kalmasının önemli bir düşüş sinyali olduğunun altını çizdi.
  • - DonAlt, Bitcoin'in oldukça fazla olumlu haber akışına rağmen düşüş trendinde olmasının onu düşüş beklemeye ittiğini de ekledi.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
16:40
4 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Tecrübeli kripto para analisti DonAlt, en büyük kripto paranın aylardır önemli bir direnç seviyesinin üzerine çıkamaması üzerinde Bitcoin (BTC) için yatırımcılara seslenerek olası bir düşüş için hazırlıklı olmaları tavsiyesinde bulundu.

DonAlt: Bitcoin Oldukça Güçsüz

Anonim kripto para analisti DonAlt, en büyük kripto parada herhangi bir açığa satış pozisyonu açmadığını belirtmesine rağmen Bitcoin’de büyük bir düşüş beklediğini söyledi. DonAlt, düşüş bekliyor oluşunun nedenlerinden biri olarak dünyanın dört bir yanındaki hisse senedi piyasaları güç gösterirken BTC‘nin fiyatının 32 bin doların biraz altındaki direnç seviyesinin üzerine çıkmaması olduğunu işaret ederek şunları söyledi:

Şimdiye kadar 31 bin 500 dolar civarındaki direnci ki kez test ettik ve geçemedik. Ardından Bitcoin yukarı yönde hareket edemedi ve güçsüz kaldı. Hisse endeksi S&P 500 güç gösterirken de durum böyleydi. Yani piyasaların zayıf olması sadece küresel bir olgu değil. S&P 500, Nasdaq 100 ve hatta Alman hisse senedi endeksi DAX temelde tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıktılar. Fransız endeksi CAC 40’da aynı şeyi yaptı. Bir dizi Avrupa borsası da aynı şekilde yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine geri döndüler. Bitcoin ise rekor seviyesine yaklaşamadı bile. Bu temelde Bitcoin’in oldukça güçsüz olduğunu gösteriyor.

Analiste Göre 2022’deki Tam Tersi Olacak

Bitcoin’in olumlu haber akışının olduğu bir ortamda düşüş trendinde olmasının endişelenmesine neden olduğunu belirten DonAlt, 2020’yi örnek göstererek şunları söyledi:

Yükselişe geçiren haberlerin, hikayelerin ve iddiaların hiçbiri işe yaramadı. Ben Bitcoin’in 15 bin ve 16 bin dolardan satın alırken referans aldığım argümanım temeli şuydu: ‘Hey, 15 bin 500 dolar civarında sıfıra gitmeliydik çünkü FTX çöktü, bir grup büyük oyuncu çöktü, her şey sıfıra gitti, bu piyasa sıfırdan işlem görmeliydi ama öyle olmadı. 2022’nin dip seviyesinde sayısız düşüş tetikleyici haber aldık ve fiyat kıpırdamadı. Aksine fiyat yükselmeye başladı. Şimdi ben de burada aynı argümanı kullanıyorum. Yükseliş haberlerinden sonra yükseliş haberleri aldık ve bu sefer fiyat yükselmeyecek düşecek. Dolayısıyla bundan dolayı ben biraz daha düşüş bekleyen tarafındayım.

Bitcoin, son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,21 yükselişle 29 bin 181 dolardan işlem görüyor. CoinMarketCap verileri en büyük kripto paranın son 7 günde yüzde 0,28, son 30 günde ise yüzde 6,02 düştüğünü gösteriyor.

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