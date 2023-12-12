Süper Döngü Başladı Diyen Ünlü İsimden BTC Tahmini! Çok Yakın

Three Arrows Capital’in (3AC) kurucu ortağı Kyle Davies, şaşırtıcı bir şekilde, Bitcoin‘in geleceğine dair iyimser bir bakış açısıyla yeniden ortaya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşma olasılığını öne sürdü. Bu cesur iddia, 2022’de mahkeme kararıyla tasfiye edilen Singapur merkezli kripto hedge fonu için bir canlanma olarak yorumlanıyor.

Bitcoin Ve Yeni Bir Süper Döngüye Giriş

3AC’ye katılımıyla tanınan Davies, cesurca bir kripto para birimi ‘süper döngüsünün’ geri dönüşünü ilan etti. Kripto alanında süper döngü, benzersiz bir büyüme ve yatırımcı coşkusunun arttığı bir dönemi temsil ediyor.

Son süper döngü iki yıl önce Bitcoin’in 69 bin dolara yükselmesiyle ortaya çıkmıştı. Davies’e göre kripto piyasası, özellikle de Bitcoin, önceki zirveleri aşabilecek yeni bir süper döngünün eşiğinde.

Piyasa Belirsizliği Ortasında Yükseliş Duyguları

Davies’in öngörüsü dikkat çekici olsa da, BitMex’in eski CEO’su ve Davies ile 3AC ortağı Su Zhu’nun tarihsel bir eleştirmeni olan Arthur Hayes tarafından yinelenen şaşırtıcı yükseliş duygularıyla uyumlu. Hayes, yazılarında kripto piyasasının önümüzdeki yıllarda yeni zirvelere ulaşacağı fikrini destekliyor. Eski düşmanların bakış açılarındaki bu uyum, gelişmekte olan piyasa anlatısına entrika katıyor.

Piyasanın mevcut durumuna bakıldığında ise belirsizliğini koruyor; Bitcoin 41 bin 800 dolardan işlem görüyor ve bu rakam bir önceki tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 65 altında. Şüphecilik, böylesine büyük bir sermayeye sahip bir varlığın yakın gelecekte toparlanma potansiyelini çevreliyor. Bununla birlikte, 2023’ün başından bu yana BTC, yüzde 171’lik kayda değer bir artış yaşadı ve devam eden piyasa dinamiklerine bir karmaşıklık katmanı ekledi.

Davies’in yükseliş tahminini benimsemek ya da şüpheciliği sürdürmek, 3AC’nin tarihsel bağlamı ve itibarı göz önüne alındığında öznel bir yaklaşımı ifade ediyor. Bununla birlikte, bu zıt bakış açıları Bitcoin’in potansiyel bir tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru yolculuğunun anlatısını şekillendirirken, kripto alanının aktivite ve söylemle dolup taşacağı görülüyor.

Piyasadaki yükseliş beklentileri dillendirilse de BTC için aşağı yönlü bir düzeltmenin gelme ihtimalinin de olduğu belirtiliyor. Örneğin analist Capo BTC için 38 bin dolara işaret ediyor.

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