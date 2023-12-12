BITCOIN (BTC)

Süper Döngü Başladı Diyen Ünlü İsimden BTC Tahmini! Çok Yakın

Özet

  • Three Arrows Capital'in (3AC) kurucu ortağı Kyle Davies BTC’nin süper döngüsünün başladığını belirtti.
  • Davies’e göre benzersiz bir büyümeye yol açacak yatırımcı ilgisi söz konusu.
  • Yakın zamanda Bitcoin’in eski zirve seviyesini aşması beklenebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Three Arrows Capital’in (3AC) kurucu ortağı Kyle Davies, şaşırtıcı bir şekilde, Bitcoinin geleceğine dair iyimser bir bakış açısıyla yeniden ortaya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşma olasılığını öne sürdü. Bu cesur iddia, 2022’de mahkeme kararıyla tasfiye edilen Singapur merkezli kripto hedge fonu için bir canlanma olarak yorumlanıyor.

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Bitcoin Ve Yeni Bir Süper Döngüye GirişPiyasa Belirsizliği Ortasında Yükseliş Duyguları

Bitcoin Ve Yeni Bir Süper Döngüye Giriş

3AC’ye katılımıyla tanınan Davies, cesurca bir kripto para birimi ‘süper döngüsünün’ geri dönüşünü ilan etti. Kripto alanında süper döngü, benzersiz bir büyüme ve yatırımcı coşkusunun arttığı bir dönemi temsil ediyor.

Son süper döngü iki yıl önce Bitcoin’in 69 bin dolara yükselmesiyle ortaya çıkmıştı. Davies’e göre kripto piyasası, özellikle de Bitcoin, önceki zirveleri aşabilecek yeni bir süper döngünün eşiğinde.

Piyasa Belirsizliği Ortasında Yükseliş Duyguları

Davies’in öngörüsü dikkat çekici olsa da, BitMex’in eski CEO’su ve Davies ile 3AC ortağı Su Zhu’nun tarihsel bir eleştirmeni olan Arthur Hayes tarafından yinelenen şaşırtıcı yükseliş duygularıyla uyumlu. Hayes, yazılarında kripto piyasasının önümüzdeki yıllarda yeni zirvelere ulaşacağı fikrini destekliyor. Eski düşmanların bakış açılarındaki bu uyum, gelişmekte olan piyasa anlatısına entrika katıyor.

Piyasanın mevcut durumuna bakıldığında ise belirsizliğini koruyor; Bitcoin 41 bin 800 dolardan işlem görüyor ve bu rakam bir önceki tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 65 altında. Şüphecilik, böylesine büyük bir sermayeye sahip bir varlığın yakın gelecekte toparlanma potansiyelini çevreliyor. Bununla birlikte, 2023’ün başından bu yana BTC, yüzde 171’lik kayda değer bir artış yaşadı ve devam eden piyasa dinamiklerine bir karmaşıklık katmanı ekledi.

Davies’in yükseliş tahminini benimsemek ya da şüpheciliği sürdürmek, 3AC’nin tarihsel bağlamı ve itibarı göz önüne alındığında öznel bir yaklaşımı ifade ediyor. Bununla birlikte, bu zıt bakış açıları Bitcoin’in potansiyel bir tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru yolculuğunun anlatısını şekillendirirken, kripto alanının aktivite ve söylemle dolup taşacağı görülüyor.

Piyasadaki yükseliş beklentileri dillendirilse de BTC için aşağı yönlü bir düzeltmenin gelme ihtimalinin de olduğu belirtiliyor. Örneğin analist Capo BTC için 38 bin dolara işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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