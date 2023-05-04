Okuma Süresi: 2 Dakika

Mysten Labs’in hayata geçirdiği SUI, kesinlikle son günlerin en çok konuşulan kripto para birimi oldu. Henüz listelenmeden önce bile en çok merak edilen ve konuşulan projelerden olan SUI, dün yaşanan listelenme ise beklentilere değdiğini ortaya koydu. Birçok kripto para borsasında listelenen ve ciddi bir yükseliş ile açılış yapan SUI, şimdi ise ilginç bir olay ile anılıyor.

SUI ve FTX Anlaşmasında Kartlar Yeniden Dağıtıldı

Kullanıcı fonlarını kullanan ve iflas başvurusunda bulunan FTX kripto para borsası şu sıralar unutulsa da kısa süre önce ilginç bir SUI-FTX anlaşması yaşanmıştı. Mysten Labs, daha önce ön fonlamada FTX’e sattığı SUI’leri geri almak adına önemli bir gelişmeye imza attı. FTX, geçtiğimiz ay yaptığı anlaşmada 890.000.000 SUI’yi Mysten Labs’e 96 milyon dolara sattı. FTX ilk başta 101 milyon dolara bu miktarda SUI’yi satın aldığı için bu anlaşma birçok kişi için FTX zaferi olarak yorumlandı. Ancak durum şu an tersine döndü.

FTX Alacaklılarına Kötü Haber

Tracy Wang, konu hakkında paylaştığı gönderisinde SUI’nin, 12,8 milyar dolarlık tamamen seyreltilmiş değerlemesi (FDV) üzerinden hesaplama yapıldığında FTX’in geri sattığı SUI’lerin toplam değerinin 1,1 milyar dolara denk geldiğini vurguladı. Bu da aslında FTX’in 1,1 milyar dolarlık SUI fonlarını sadece 96 milyon dolara sattığını gösteriyor. FTX’ten alacağı olanların bu durumdan negatif etkinlendiğini ima eden Wang, aslında burada haksız sayılmaz.Bu gönderisine bir de ilginç bir bilgi ekleyen Wang, FTX’in aslında Mysten’in %5’lik hissesini satın aldığını ancak buna rağmen %8,9’luk token hakkına sahip olduğunu paylaştı.

SUI ise Wang’ın belirttiği değerin üzerine çıktı ve yükselişini devam ettiriyor. SUI, son 24 saat içerisinde BTC karşısında %12 yükseliş elde ederken 1,32 ABD doları seviyesine kadar geldi. 24 saat içerisinde 1 milyar doların üzerinde ticari hacme ulaşan kripto para birimi, an itibarıyla sirkülasyonda olan miktara bağlı olarak 700 milyon dolarlık toplam değere ulaştı. SUI’nin dün başlayan macerası bugün hala ön satış fiyatının 10 kat ve daha fazlası üzerinden devam ediyor. FTX alacaklıları ise fiyat ne kadar artarsa bu durumdan o kadar memnuniyetsiz olacak gibi gözüküyor.