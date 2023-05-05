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Sui’ye ilk katkıda bulunan Mysten Labs, Meta’nın Novi Research’ünün (Diem blok zinciri ve Move programlama dilinden sorumlu ekip) eski yöneticileri/öncü mimarları tarafından kurulmuştur: Evan Cheng; Adeniyi Abiodun; Sam Blackshear; George Danezis; Kostas Chalkias.

SUI Token Nedir?

Sui, dijital varlık sahipliğini hızlı, özel, güvenli ve herkes tarafından erişilebilir kılmak için aşağıdan yukarıya tasarlanmış, türünün ilk örneği olan bir Katman 1 blok zinciri ve akıllı sözleşme platformudur. Move programlama diline dayanan nesne merkezli modeli, paralel yürütme, saniyenin altında kesinlik ve zengin zincir içi varlıklar sağlar. Yatay olarak ölçeklenebilir işleme ve depolama ile Sui, düşük maliyetle rakipsiz hızda çok çeşitli uygulamaları destekler. Sui, blok zincirinde adım adım ilerleyen bir işlevdir ve içerik oluşturucuların ve geliştiricilerin şaşırtıcı, kullanıcı dostu deneyimler oluşturabileceği bir platformdur.

Başlangıçta Tusk ve Narwhal, Sui tarafından kullanılan varsayılan mutabakat algoritmalarıydı, ancak Bullshark Ağustos 2022’de Tusk’ın yerini birincil seçenek olarak aldı. Bu hamle, gecikme sorunlarını azaltmak ve daha düşük işlem hızlarına sahip doğrulayıcıların projeye katkıda bulunabilmesini sağlamak için yapıldı. Ancak Tusk, kaynak güncellenerek kullanılmaya devam edilebilir. Kısacası, Narwhal mutabakata sunulan verilerin kullanılabilir olmasını sağlamak için bir mempool olarak kullanılır ve Bullshark (veya Tusk) daha sonra mutabakat motorunun okuyabilmesi için bu verileri düzenleme standardını belirler. Bu, Sui’nin sunduğu bir başka yenilik olan yönlendirilmiş asiklik grafik (DAG) mempool’un bir parçasıdır. Yenilikçi ölçeklendirme çözümü ile birleştiğinde, muhtemelen blok zincirinin saniyede 297.000’den fazla işlem hızına ulaşmasına olanak sağlayacaktır.

SUI Coin Nereden Alınır?

SUI Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance üzerinden güvenle alınıp satılabilir. SUI Coin; Binance platformunda SUI/BTC, SUI/USDT ve SUI/BUSD paritelerinde işlem görüyor. SUI Coin, bu rehberin hazırlandığı sırada 1,2 dolardan alım satım işlemi görüyor.

SUI satın almak için öncelikle Binance borsasına üye olmak gerekmektedir. Üyeliğin tamamlanmasıyla Binance hesap cüzdanına kripto para veya fiat para birimi transfer edilmelidir. Transferin tamamlanmasının ardından yukarıda belirtilen üç pariteden de SUI Coin satın alabilirsiniz. SUI/USDT işlem çiftinden satın alma için öncelikle bu paritenin arayüzüne gidilmelidir. SUI/USDT arayüzünde limit sekmesinde belirtilen alana satın alınmak istenen miktar girilir. Miktarın belirtilmesinin ardından SUI Al emri ile satın alma işlemi gerçekleştirilir.