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Staking Müjdesi ve Balina İstilası Bu Altcoin’i Şaha Kaldırdı!

Kripto para piyasası yerinde sayarken, popüler altcoin staking mekanizmasının tanıtılması ve balina birikimi sayesinde ivme kazandı. 
12:00
8 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika
Kripto para piyasası yerinde sayarken, popüler altcoin staking mekanizmasının tanıtılması ve balina birikimi sayesinde ivme kazandı.

Staking Mekanizmasının İşlevi, Açıklandı

Chainlink (LINK) uzun zamandır beklenen staking mekanizmasını tanıtarak platform için yeni bir ekonomik yol haritası açıkladı. Duyuruda Chainlink, stake mekanizmasının oracle ağının ve blok zincirinin operasyonel verimliliklerini artıracağını söyledi. Sistem, aynı zamanda tüm LINK yatırımcılarını ödüllendirecek. Ayrıca Chainlink, staking mekanizmasıyla gerçekleştirmeye çalıştığı dört ana uzun vadeli hedefi de açıkladı. Bu yeni hamlesiyle, Chainlink kullanıcı güvencelerini artırarak, ağına daha fazla topluluk katılımını teşvik edecek. Uzun vadede kullanıcılara sürdürülebilir ödüller verilecek.  Chainlink, oracle ağı genişlemeye devam ettikçe staking mekanizmasının zaman içinde gelişmeye devam edeceğini söyledi. İlk hedef, staking için basit ve güvenli bir temel oluşturmak. Daha sonra alınan geri bildirimlere göre kapsamı genişletmeye devam edecek.
Chainlink’in stake mekanizmasının kullanıma sunulması, fiyat takibi işlevine benzer olacaktır. Bu, ölçeklendirmeden önce uygulamanın erken bir aşamasında risklerin ve fırsatların belirlenmesine olanak sağlayaca. Chainlink staking’in ilk sürümü v0.1’in bu yıl içinde çıkması bekleniyor. Şirketten şöyle bir duyuru geldi:
Chainlink staking’in ilk v0.1 sürümü, bir uyarı sistemi sunmaya odaklanmıştır. v0.1’deki ilk stake havuzunun boyutu sınırlandırılacaktır. Topluluk üyelerine, düğüm operatörlerine ve oracle ağlarının koordinatörüne ayrı bir tahsisi olacak. Havuz, lansmandan sonraki aylarda talebe bağlı olarak 75 milyon LINK içeren bir havuz boyutuna ölçeklendirme hedefiyle toplam 25 milyon LINK’lik boyutuyla başlayacak.

Balina Birikimi, Devam Ediyor

Son 24 saatte, LINK fiyatı %12’nin üzerinde arttı ve şu anda 8.46 dolardan işlem görüyor. Chainlink‘in yerel tokeni LINK, bu yıl piyasada yaşanan sert düzeltmeden etkilendi. Ancak görünen o ki balinalar bu du düşüşü fırsata çvirerek dipten alım yapıyorlar!
Son beş hafta içinde Chainlink balinaları büyük miktarda LINK aldı. Zincir üstü veri sağlayıcı Santiment şunları söyledi:
Chainlink, son 2 saat içinde  %9 artış kaydetti. Balinalar, birikim sürecine devam ediyor 30 Mart’ta satış başladıktan sonra, balinalar Mayıs başında fiyatların düşmesiyle yeniden birikmeye başladılar. Balinaalr Kasım ayından bu yana ilk kez arzın %25’inden fazlasını ellerinde tutuyorlar.

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