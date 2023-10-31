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  •   Spot Bitcoin ETF’si Onayı Sonrası Ne Olacak? Uzmandan Altın Örnekli 6 Haneli Tahmin!

Spot Bitcoin ETF’si Onayı Sonrası Ne Olacak? Uzmandan Altın Örnekli 6 Haneli Tahmin!

Özet

  • Bitcoin'de spot ETF'lerinin onayı için büyük oyuncuların yarıştığı bir süreçte BlackRock ve diğer büyük şirketlerin başvuruları dikkat çekiyor.
  • Piyasa uzmanları bu onayın tüm piyasa için büyük bir yükselişi tetikleyeceğine ve Bitcoin'de talebi artırmasını bekliyor.
  • Kripto uzmanı A. Arnold spot altın ETF'si onayı sonrasında olduğu gibi BTC'nin fiyatında da büyük bir artış olmasını bekliyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
10:31
31 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Çok sayıda spot Bitcoin ETF’si başvurusunun onayı için yarışırken spot ışıkları dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock’ın başvurusu üzerinde parlıyor. BlackRock’ın yanı sıra ARK Invest, Bitwise, Invesco, WisdomTree, Valkyrie, VanEck ve Fidelity gibi büyük oyuncular da ringe çıkarak ETF başvurusu için yanıt bekliyor. Uzmanlar, biri için yeşil ışık yakılmasının kaçınılmaz olarak herkes için piyasa genelinde büyük bir yükselişin kapılarını açmasını ve Bitcoin‘e (BTC) olan talebi ve dolayısıyla fiyatı önemli ölçüde artıracağından emin.

Spot Bitcoin ETF’sine Onayın Önünü Grayscale Gelişmesi

Ünlü kripto para uzmanı ve popüler kripto odaklı YouTube kanalı Altcoin Daily’nin arkasındaki ses olan Aaron Arnold, Ağustos ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı Grayscale’in kazandığı önemli karara dikkat çekti.

DC Temyiz Mahkemesi, SEC’in Grayscale’in Bitcoin Trust’ını bir spot ETF’ye dönüştürme başvurusunu reddetmesinin temelsiz olduğuna karar vererek onayın önünü açabilecek bir emsal karar vermiş oldu. Arnold, SEC Başkanı Gary Gensler’in keyfi ve kaprisli hareket ettiğini söylese de bu dönüm noktası niteliğindeki galibiyetin Gensler ve SEC’i köşeye sıkıştırdığını ve spot Bitcoin ETF’leri için onayı kaçınılmaz hale getirdiğine inandığını söyledi.

BlackRock Etkisi, Altın ETF’si ve Bitcoin Fiyatı

Arnold kısa süre önce Skybridge Capital’in kurucusu Anthony Scaramucci‘yi konuk etti ve Scaramucci de Grayscale davasının öneminin altını çizerek onun görüşlerine benzer görüşlerde bulundu. Skybridge’in BlackRock’ın ETF’sinde hisse alacağına inandığını belirten Scaramucci, SEC’in muhtemel geciktirmelerine rağmen ETF’leri onaylanacağını belirtti.

Spot Bitcoin ETF’leri, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için kripto para yatırım sürecini basitleştirmeyi vaat eden, oyunun kurallarını tamamen değiştiren yatırım araçları olarak lanse ediliyor. Bu noktada spot Bitcoin ETF’leri küresel sermayenin aslan payını yöneten varlık danışmanlarını önünde önemli bir alternatif olacak ve onlara BTC‘yi yatırım portföylerine dahil etmeleri için son derece basit bir yol sağlayacak. Bu da daha önce Bitcoin kullanmamış bir demografiye erişiminin kilidini açarak onu benzeri görülmemiş bir taleple ve büyümeyle karşı karşıya bırakacak.

Arnold, 2004 yılında yüzde 420’lik bir fiyat artışıyla sonuçlanan spot altın ETF’si onayıyla paralellikler kurarak Bitcoin için de benzer bir öngörüde bulundu. Kripto para uzmanının altın ETF’si örneğinde bulunduğu bu öngörüsü güncel fiyatlarla Bitcoin’in fiyatının 130 bin dolar ile 300 bin dolar aralığında bir noktaya yükselmesine karşılık geliyor olması bakımından oldukça dikkat çekici.

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