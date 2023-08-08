Spot Bitcoin ETF Onayı 13 Ağustos’ta Gelir Mi? Cathie Wood Cevap Verdi!

Özet

  • - Ark Invest CEO'su 13 Ağustos kararında ETF başvuruları için uzatma kararı bekliyor.
  • - Wood'a göre SEC aynı anda birkaç spot Bitcoin ETF başvurusunu birden onaylayacak.
  • - Onayların gelmesi için Grayscale ETF davasının ortadan kalkması gerekiyor.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
00:40
8 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

ARK Invest kripto alanındaki en büyük kurumsal yatırımcılardan biri ve ayı piyasasındaki cesur hamleleriyle tanınıyor. Devasa Coinbase hissesi biriktiren şirket borsanın hisseleri ralli yaparken cesaretinin karşılığı olarak milyonlarca dolar aldı. Şimdi ETF başvurularıyla ilgili bazı önemli açıklamalar geldi.

Spot Bitcoin ETF Onayı Ne Zaman?

Çok büyük ihtimalle bu yıl bir ETF onayı görmeyeceğiz. Nitekim Grayscale devam eden “GBTC’nin Spot Bitcoin ETF’e dönüşümü” davasının yıl bitmeden karara bağlanacağını söylemişti. SEC dava devam ederken muhtemelen onay vermeyecek ve Grayscale davayı geri çekmiyor. Şimdi bu durumda yatırımcıların yapması gereken davanın sona ermesini beklemek. Davanın sonucu da kararı etkileyeceği için Grayscale şimdilik SEC’i “onurlu bir U dönüşü” konusunda köşeye sıkıştırmış görünüyor.

Öte yandan ARK Invest’in CEO’su Cathie Wood 13 Ağustos tarihinde SEC’in kendi başvuruları için bir uzatma kararı daha alacağını tahmin ediyor.

“13 Ağustos’un onaysız gelip geçeceği konusunda muhtemelen haklı olduğunuzu düşünüyorum. Bence SEC, eğer bir bitcoin ETF’sini onaylayacaksa aynı anda birden fazlasını onaylayacaktır.”

Spot Bitcoin ETF

Düzenleyici kurum şu anda sekiz ayrı fon için yapılan başvuruları inceliyor ve geçen ay BlackRock, Fidelity, VanEck ve Invesco gibi varlık yöneticilerinden gelen son güncellemelerin çoğunu kabul etti. ARK 21Shares Bitcoin ETF bu fonların önünde yer alıyor ve şu anda SEC’in daha da uzatabileceği bir sonraki son karar tarihine sahip.

SEC ayrıca bu hafta eski bir kriket oyuncusu, bir şehir planlamacısı, bir mekanikçi ve bir fizikçinin görüşlerinin alındığı bir süreçte fonların çoğu için halka açık bir yorum dönemini tamamlıyor. Spot fon olasılığına ilişkin heyecan, BlackRock‘ın başvurusundan sonraki günlerde yaklaşık %20 yükselen Bitcoin fiyatında bir ralliyi tetikledi, ancak SEC Başkanı Gary Gensler sektördeki dolandırıcılık ve manipülasyona ilişkin endişelerini dile getirdi.

SEC Başkanı Spot ETF retleri için karar verirken sektördeki güvenlik endişelerine her seferinde dikkat çekti. Ancak aynı BTC fiyatına endeksli Vadeli Bitcoin ETF’leri onayladı. Şimdi içine düştüğü tezattan nasıl kurtulacağı ve 10 trilyon dolarlık BlackRock’ın başvurusunu nasıl reddedeceğini düşünüyor. BlackRock bugüne kadar sadece 1 ret aldı ve siyasi, ekonomik anlamda ülkenin en güçlü şirketi konumunda.

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