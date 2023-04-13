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Decentraland (MANA) fiyatı 2 Şubat’tan bu yana azalan bir paralel kanal içinde düştü. Bu tür kanallar genellikle düzeltici hareketler içeriyor, bu da bir yükseliş kırılmasının beklenebileceği anlamına geliyor mu?

MANA Görüşleri!

1 Nisan’da MANA token fiyatı kanaldan çıkış yaptı. Bu durum düşüş eğilimi trend çizgisinden bir RSI kopuşunu başardı. Ancak fiyat 0,61 dolarlık direnç alanının üzerine çıkamadı. Girişimin başarılı olması, trendin yükseliş olarak kabul edilmesi için gerekebilir. Günlük göreceli güç endeksi (RSI) 50’nin üzerine çıkmamış olsa da uzmanlara göre, kanalın içindeki tamamlanmış ABC düzeltmesi 0,61 dolar bölgesinden bir kırılmanın reddedilmekten daha olası olduğunu gösteriyor. Bu sebeple MANA fiyatının 0,82 dolara kadar yükselebileceği belirtildi. Bununla birlikte olası bir ret gerçekleşirse, kripto para biriminde 0,50 dolarlık desteğe bir düşüş takip edebilir.

SAND Beklentileri!

Günlük zaman çerçevesindeki teknik analiz, Sandbox fiyatının 0,53 dolar yatay destek alanına sıçradığı 11 Mart’tan bu yana arttığını gösteriyor. Kısa bir süre sonra, günlük RSI düşüş eğilimi trend çizgisinden çıktı. Bu durum genellikle fiyat kırılmalarından önce gelen bir işaret olabilir. Ayrıca SAND fiyatı 4 Nisan’da alçalan bir direnç çizgisinden çıktı. Ancak kırılmaya rağmen artışın hızlı kısmına henüz başlamadığı öne sürüldü. Yukarı yönlü hareket devam ederse, 0,69 dolarda güçlü bir direnç olabilir. Bu durum 0,84 dolardan önceki son direnç alanı. Ayrıca ralli ivme kaybederse, SAND token fiyatı alçalan direnç çizgisine ve muhtemelen 0,53 dolarlık yatay destek bölgesine düşebilir.

MANA’ya benzer şekilde günlük RSI, belirsiz bir trendin işareti olarak 50’nin biraz üzerinde. Bununla birlikte, tamamlanmış ABC düzeltmesi ve direnç çizgisinden kırılma, bir kırılma olasılığını biraz daha arttırabilir. Sonuç olarak analistlere göre, SAND ve MANA fiyat trendi yükselişte ve Nisan ayında bir artış bekleniyor. En yakın direnç alanlarından gelen bir ret, bu yükseliş tahminini geçersiz kılabilir ve keskin bir düşüşü tetikleyebilir.