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  •   Sonra Üzülmeyin! Ethereum Fiyatı Yükselecek Mi? Shapella ve Satış Baskısı İddiaları ve Tüm Detaylar!

Sonra Üzülmeyin! Ethereum Fiyatı Yükselecek Mi? Shapella ve Satış Baskısı İddiaları ve Tüm Detaylar!

On-chain veriler sosyal medyadaki abartılı korkunun boş olabileceğini gösteriyor.
12:30
6 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Altcoinlerin kralı Ethereum önümüzdeki günlerde önemli bir yükselmeye ev sahipliği yapacak. Sosyal medyada birçok iddia dolaşıyor. Bunların bir kısmı gerçek, bir kısmı ise abartı içeriyor. Ethereum (ETH) ile ilgilenen yatırımcıların mağduriyet yaşamaması için bazı detayları göz ardı etmemesi gerek. Peki bu ay ETH yükselecek mi?

Ethereum Shapella Nedir?

Ethereum’un merakla beklenen Shapella yükseltmesi, 12 Nisan 2023 için planlanan bir hard fork, kripto piyasası için önemli etkileri beraberinde getiriyor. Önerilen Ethereum İyileştirme Teklifleri “Shanghai” ve “Capella “nın unsurlarını birleştiren Shapella yükseltmesi, stakerların ve doğrulayıcıların Beacon Chain’den varlık çekmesine olanak tanıyacak.

Kilidi Açılacak ETH Miktarı

Tüm stake edilmiş Ether’lerin mevcut değeri 26 milyar doların üzerinde. 2020 sonunda kilitlenen varlıkların miktarı bu yıl önemli ölçüde arttı. Özellikle Merge sonrasında kilit açılış tarihinin aşağı yukarı belli olmasıyla birlikte daha fazla yatırımcı doğrulayıcı olmak için ETH kilitledi.

Ethereum Fiyatı Düşecek Mi?

Para çekme işlemlerinin 12 Nisan’da devreye girmesinin ardından artan satış baskısı korkularına rağmen, CryptoQuant tarafından yapılan bir kâr ve zarar analizi farklı bir bakış açısı sunuyor. Şu anda, stake edilmiş ETH’nin yarısından fazlası (17,9 milyondan 9,7 milyonu) zararla çalışıyor.

Zararda olan önemli miktarda ETH göz önüne alındığında, CryptoQuant satış baskısının beklenenden daha düşük olacağını öngörmektedir. Bu projeksiyon, sahiplerin zararına satış yapmakta tereddüt edebileceği varsayımına dayanmaktadır. Santiment, borsa ve borsa dışı adresleri karşılaştırırken farklı bir model tespit etti. En büyük on borsa adresi tüm zamanların en düşük seviyelerine yaklaşıyor. Bu arada, en büyük on borsa dışı adres yükselmeye devam ediyor.

Borsa ve borsa dışı adresler arasındaki bu farklılık, Ether talebinde bir artışa işaret ediyor olabilir.

Ethereum (ETH) Fiyat Tahmini

Teknik cephede ETH fiyatının 1.940 dolarlık yatay direnç alanını aşması gerekiyor. Dün 1.920 dolara ulaşan fiyat bu bölgenin üzerinde kapanış yapamadı. Bugün ise fiyat 1.880 dolara kadar düştü. Her geçen gün artan FUD fiyatın istikrarlı biçimde yükselmesini engelliyor. Merge sürecinde de olumsuz haberlerin genel piyasayla birlikte ETH fiyatını baskıladığını görmüştük.

İyimser senaryoda yükseliş eğiliminin devam etmesi ve fiyatın 1.940 dolar üzerinde kapanışlar görmesi gerekiyor. Sonraki hedefler ise 2.440 ve 3.400 dolarlık direnç alanları olacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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