Bu altcoin geçtiğimiz ay boyunca düzenli olarak artış gösterdi ve geldiğimiz günde oran yüzde 410'lara kadar ulaştı. Peki düşüş vakti geldi mi?

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Fetch.ai (FET) fiyatı, %410 oranında yükseldi ve muazzam yukarı yönlü hareketinin zirvesine yaklaşıyor olabilir. Bir dizi haber fiyat hareketine yardımcı oldu. 13 Ocak’ta Binance, 20 kata kadar kaldıraçla Binance üzerinde FET/USDT vadeli işlemlerini başlattığını duyurdu. Ve 16 Ocak’ta Bitrue borsası da FET’i vadeli işlemler platformunda listeledi.

FET Fiyat Artışının Arkasında Ne Var?

FET fiyatı 22 Kasım’dan bu yana hızla arttı. Yukarı yönlü hareket, 17 Ocak’ta 0,28 dolar gibi yüksek bir seviyeye ulaştı ki bu da 57 günde %410’luk bir artış anlamına geliyor. Fetch.ai fiyatı, tüm düşüşün 0,5 Fib geri çekilme direnç seviyesi olan 0,30 dolarlık ana direnç alanına neredeyse ulaştı. Üstelik yatay bir direnç alanı olması da önemini artırıyor. Bu nedenle, üzerinde bir kırılma, artış oranını 0,50 dolara doğru hızlandırabilir.

Ancak, günlük RSI yaklaşan bir düşüş konusunda uyarıyor. Bunun nedeni, göstergenin aşırı alım bölgesi içinde düşüş sapması (yeşil çizgi) oluşturması. Önemli aşağı yönlü hareketler genellikle bu tür sapmaları takip eder. Sonuç olarak, olası Fetch.ai fiyat tahmini incelendiğinde direnç alanından bir ret ve ardından bir düşüş mümkün olabilir.

Dalga Sayısı Yaklaşan Düşüş İçin Uyarıyor

FET token fiyat artışına daha yakından bakıldığında, yukarı yönlü bir hareketin (kırmızı) beşinci ve son dalgasında olduğu görülmekte. Bu nedenle, yakında bir geri çekilme başlayabilir. Bu, günlük zaman dilimindeki RSI ve fiyat hareketi okumalarıyla uyumlu olabilir.

Beşinci dalga, birinci ve üçüncü dalgaların toplam uzunluğunun 2,61 katı kadar uzamıştı. Sonuç olarak, muhtemelen zirveye yaklaşıyor ve ardından önemli bir geri çekilme bekleniyor. Kesin değerler FET’in nerede zirve yaptığına bağlı olsa da, en yakın destek seviyeleri muhtemelen sırasıyla 0,382 ve 0,5 Fib geri çekilme destek seviyeleri tarafından oluşturulan 0,19 ve 0,17 dolarda olacak. Daha önce belirtildiği gibi, 0,30 dolarlık direnç alanının üzerinde bir günlük kapanış, trendin hala yükselişte olduğu ve hareketin daha da genişleyeceği anlamına gelebilir.

Sonuç olarak, olumlu Fetch.ai haberlerine rağmen, olası fiyat görünümü incelendiğinde 0,30 dolar seviyesinde bir ret ve ardından 0,19 dolar ve 0,17 dolara doğru aşağı yönlü bir hareket mümkün olabilir. Günlük kapanışın 0,30 doların üzerinde olması bu düşüş görünümünü geçersiz kılar.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.