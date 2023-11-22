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RIPPLE (XRP)

Son XRP Coin Yorumları! Ripple (XRP) Fiyatı Alım Fırsatı Verecek Mi?

Fatih Uçar
Fatih Uçar

Yatırımcılar için zor bir 24 saatti ve bu hafta büyük gelişmeler yaşadık. Normal şartlarda bu haftanın çok sakin bir gündemi vardı. Tıpkı Haziran başındaki o kanlı hafta gibi. SEC makro cephede neredeyse hiçbir gelişmenin olmadığı o hafta 2 dev kripto borsasına dava açmıştı.

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XRP Coin YorumXRP Coin Fiyat Tahminleri

Şimdi de Binance uzlaşısı gündeme bomba gibi düştü. Kaos ve yoğun gündem bir yana XRP Coin için son tahminler neye işaret ediyor?

XRP Coin Yorum

Birçok altcoinde olduğu gibi XRP Coin grafiğinde de yılın başından bu yana gelen destek çizgisinde devam eden yükseliş görüyoruz. Bunu yaparken, XRP önemli bir yatay direnci kırdı ve 0,93 dolara ulaştı. Bu teknik açıdan sürpriz ve grafikleri okurken çoğu yatırımcı bunu göz ardı ediyor. SEC’in özet karar mağlubiyetiyle gelen yükseliş aşırı alım hareketiydi.

XRP Coin fiyatı normal olarak 0,93 dolar seviyesini sürdüremedi çünkü her iyi haberin ardından genelde onu zayıflatan şeyler gelir. Kriptoda durum böyle olduğu için SEC’in temyiz niyetiyle işler tersine döndü. Ardından XRP Coin Ağustos ve Ekim aylarında iki kez destek trend çizgisini doğruladı. Düşüş yaşansa da fiyat temel direnç alanı ve trend çizgisinin üstünde kalmaya devam ediyor.

XRP Coin Fiyat Tahminleri

Analistler uzun vadeli görünüm konusunda iyimserliğini koruyor. BTC fiyatı 36.500 dolar bölgesini koruduğu için kısa vadeli görünüm de o kadar kötü değil. Şimdilik henüz büyük haber piyasa tarafından sindirilebilmiş değil. CryptoBull ve JD yükselişin devamına işaret ediyor. Üçüncü analist CryptoBull ise şunları yazdı;

“XRP için öngörülen fiyatlar, geçmiş kırılmalara dayalı olarak 4,20 ve 7,20 dolardır. XRP her üçgenin sonunda büyük bir kırılma yaşadı ve dördüncü üçgeni bitirmek üzereyiz.”

 XRP Coin için güncel teknik okumalar net bir yön teyit etmiyor. Fiyat 0,57 doları test etti ve 0,55 dolarlık destekten güçlü bir tepki yükselişine ihtiyacımız var. Eğer fiyat bu desteği kaybederse 0,48 dolara kadar düşüş yaşanabilir. Tersi senaryoda birkaç haftadır alıştığımız 0,65 ve 0,75 dolar (ile ara dirençler) hedeflenebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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