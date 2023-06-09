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Tecrübeli kripto para analisti ve trader’ı DonAlt, piyasa değerine göre en büyük altcoin olan Ethereum‘da (ETH) yükseliş beklediğini açıkladı. Analist ayrıca Ripple’ın XRP’si ve Dogecoin’in DOGE’u için de son tahminlerini paylaştı.

Ethereum’da 2 Bin 500 Doları Bulan Bir Yükseliş Bekliyor

Anonim kripto para analisti DonAlt, ETH’nin önemli bir direnç seviyesini desteğe dönüştürmeyi başarması halinde mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 36 oranında yükselebileceğini belirterek yükseliş öngörüsünü şu sözlerle açıkladı:

ETH‘de güzel bir yükseliş görebileceğimizi düşünüyorum. bin 900 dolar civarında hemen önüne geçilen bir kırılma girişimimiz oldu, ancak bu girişimi sert bir düşüş takip etmedi. Böyle olduğunda yeniden yukarı yönde hareket etme ihtimali söz konusudur. Ethereum bunu yaptığı ve bin 900 doların üzerinde mum kapanışı yaptığı anda, bence hızla yükselecek 2 bin 500 dolara oturacak.

Ripple’ın XRP’si için Olumlu, Dogecoin’in DOGE’u İçin Olumsuz Konuştu

Ethereum’un ardından Ripple‘ın XRP’sine geçen DonAlt, piyasa değerine göre beşinci en büyük altcoin‘in potansiyel kırılma belirtileri gösterdiğini söyledi. Analiste göre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple’a karşı açtığı davada yaklaşan mahkeme kararı XRP’ye olan ilgiyi artırıyor:

XRP de mükemmeldi. Litecoin ile aynı türden bir görünüme sahip ve Litecoin’den biraz daha güçlü. Bu, insanların XRP için iyi giden SEC davası üzerine spekülasyon yapmasına dayanıyor. Ayrıca bir merdiven modelinde yukarı doğru yürüyor ve yukarı yönde gitme konusunda gerçekten istekli.

XRP’nin ardından da Dogecoin‘e bakan DonAlt, son dönemde en büyük memecoin’in itibarının zarar gördüğünü ve fiyat hareketinin sürekli bir düşüş trendinde kaldığının altını çizerek “Bence DOGE‘un itibarı zedelendi. Elon Musk, Twitter logosunu Dogecoin ile değiştirdiğinde bunda biraz al-sat yaptım. 0,076 dolardan 0,10 doların üzerine çıkan yukarı yöndeki dalgayı yakaladım çünkü yükselişin gelişini erkenden gördüm ve sonra tuttum çünkü Musk’ın onunla biraz daha fazlasını yapabileceğini düşündüm. Ama meğer sadece dump and dump peşindeymiş. Ayrıca bu tür bir grafikle de ilgilenmiyorum çünkü aşağı doğru hareket edip ardından tekrar aşağı doğru yürüyor. Bu aslında yukarı doğru ve ardından aşağı sıçrama şeklinde bir fraktal gibi görünüyor. Yani şu anda pek hoş değil.” dedi.