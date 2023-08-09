Popüler sosyal medya platformu Reddit’in kullanıcısı Nutcase420, 2022’nin başında Terra’nın LUNA’sında 10 milyon dolarlık açığa satış (short) pozisyon açmasıyla adını duyuran anonim kripto para trader’ı GCR’nin platformun r/CryptoCurrency alt dizininin topluluk token’i Moons‘dan (MOON) büyük miktarda tuttuğunu bildirdi. Haber, MOON yatırımcıları tarafından coşkuyla karşılandı.

Ortalama 0,40-0,45 Dolardan On Binlerce MOON Token Satın Aldı

Reddit kullanıcısı Nutcase420, r/CryptoCurrency alt dizininde yaptığı paylaşımda GCR‘nin kripto para borsası MEXC’den 450 bin adet MOON token satın aldığını ve 24 saat önce bu tokenler’i Arbitrum Nova aracılığıyla kripto para borsası Kraken‘e aktardığı iddia etti. Bilmeyenler için Moons (MOON), r/CryptoCurrency alt dizinindeki yorumlar veya paylaşımlar için ödül olarak dağıtılan bir ERC-20 token’idir.

Nutcase420’nin paylaşımı sonrası Loch Research’ün kurucu ortağı ve CEO’su Prithvir Jhaveri, Kraken’deki para yatırma cüzdan adresinin (0x5D1177F01f6607628b78fB29C73C8de751B28839) GCR ile bağlantılı olduğunu doğruladı. Zincir üzeri uzmanı konuya ilişkin yaptığı yorumda “Zincir üzerinde biraz analiz yaptıktan sonra söz konusu Kraken cüzdan adresinin GCR ile ilişkili olduğunu doğrulayabildik. Kendisine ait olduğu doğrulanan bir ENS adresinden (Ezekielx.eth) bu cüzdan adresine milyonlarca ETH gönderdiğini tespit ettik. Ortalama 0,40-0,45 dolardan 450 bin adet MOON satın aldı.” ifadelerini kullandı.

Jhaveri, GCR’nin MOON tokenler’ini tam olarak ne zaman satın aldığının belli olmadığını da ekledi.

MOON’un Fiyatı İçin Beklenen Yükselişin Katalizörü Olabilir

Reddit’teki MOON yatırımcıların, GCR’nin yaptığı satın almanın altcoin için yükselişin tetikleyicisi olacağına inanıyorlar. Bir Reddit kullanıcısının “Bu beklenmedik harika bir haber. Olumlu Moons paylaşımları gelmeye devam ediyor, satmamak için daha ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Sırada ne var? Moons’un Coinbase‘de listelenmesi mi?” yorumu yaptığı görüldü.

MOON hafta başında kripto para borsası Kraken‘de listelenmiş. Listeleme duyurusu sonrası MOON’un fiyatı hızla yukarı yönde hareket ederek yüzde 50’nin üzerinde yükselmişti.