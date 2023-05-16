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  •   Son Dönemlerin Popüler Altcoin’i Piyasadaki Düşüşe Meydan Okudu: Değer Artışı Yüzde 10’a Yaklaştı!

Son Dönemlerin Popüler Altcoin’i Piyasadaki Düşüşe Meydan Okudu: Değer Artışı Yüzde 10’a Yaklaştı!

Özet

  • Kripto para piyasası, güne düşüş ile başladı.
  • Ancak piyasadaki düşüş eğilimine karşın yükselişe geçen Conflux (CFX), çift haneye yakın değer artışları kaydetti.
  • Son 24 saatte ortalama %8'lik bir yükseliş kaydeden Conflux (CFX), gün içerisinde 0,33 dolar seviyelerine ulaştı.
17:09
16 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1,5’lik bir değer kaybı kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 27.000 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi gün içerisinde yeniden düşüşe geçti. Ancak piyasada pozitif ayrışan Conflux (CFX), %10’a yakın bir değer artışı kaydederek gün içerisinde 0,33 dolar seviyelerine kadar yükseldi ve güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatte %1,5 değer kaybederek 27.000 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, güne düşüş ile başladı ve kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,12 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Piyasadaki düşüş eğiliminin etkisiyle güne düşüş ile başlayan Ethereum (ETH) da 1820 dolar seviyelerine geri çekilirken çoğu altcoin’de de çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydedildi.

Kripto para piyasası, gün içerisindeki düşüşlere rağmen güne nispeten düşük bir volatilite ile başladı. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 50 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Popüler Altcoin’deki Değer Artışı %10’a Yaklaştı

Son dönemlerde kaydettiği fiyat hareketleri ile birlikte kripto para piyasasının popüler altcoin’lerinden biri olan Conflux (CFX), Bitcoin’deki değer kaybı ve piyasadaki düşüş eğilimine karşın güne güçlü bir yükseliş ile başladı ve piyasada pozitif ayrıştı. Conflux (CFX), CMC verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %8’lik bir yükseliş kaydederek güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve 0,33 dolar seviyelerine kadar yükseldi.

Kaydettiği bu yükselişlerle beraber Conflux (CFX), CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

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