Dün teknoloji devi Microsoft’un blockchain tabanlı yapay zeka araçları üzerinde çalışmak için Aptos Labs ile ortaklık kurduğu haberini duyurulmasıyla birlikte güçlü bir yükseliş başlatan APT, BTC‘nin 30.000 doların altına gerilemesinin ardından yeniden düşüşe geçti ve 7,3 dolar fiyat seviyelerine geriledi.

Saatler İçerisinde Çift Haneli Değer Artışı

APT, teknoloji devi Microsoft‘un blockchain tabanlı yapay zeka araçları üzerinde çalışmak için Aptos Labs ile ortaklık kurduğu haberini duyurulmasıyla birlikte dün gün içerisinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Saatler içerisinde çift haneli değer artışları kaydeden APT, 7,85 dolar fiyat seviyelerine ulaştı ve 8 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı.

APT, kaydettiği bu değer artışları ile dün piyasanın öne çıkan kripto para birimleri arasında yer aldı. Kaydedilen yükselişlerin ardından APT’nin piyasa değeri de 1,72 milyar doları aştı.

Ancak kripto para piyasasının sabah saatlerinden bu yana düşüş eğilimi göstermesi ve BTC‘nin 30.000 dolar seviyelerinin altına gerilemesi ile birlikte APT de yeniden düşüşe geçti. Aptos (APT), 7,85 dolar seviyesini aşmasının ardından kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 7,3 dolar seviyelerine geriledi.

Yükselişler Devam Edecek mi?

Microsoft ortaklığı sonrası saatler içerisinde çift haneli değer artışları kaydeden Aptos’taki (APT) son durumu değerlendiren kripto analiz platformu, güncel verileri paylaştı ve kritik metriklere dikkat çekti. Santiment’in paylaştığı verilere göre Aptos (APT), Microsoft ortaklığının ardından kısa bir süre içerisinde trendlerde üst sıralara yerleşti ve APT’nin sosyal hacimlerinde çarpıcı bir artış kaydedildi.

Kripto analiz platformu Santiment, artan sosyal hacimlerin ve kripto ekosistemi içerisinde yükselen popülaritenin yükselişler devam edebileceğine yönelik sinyaller veriyor olabileceğini ifade etse de APT’nin işlem hacimlerinde kısa sürede çarpıcı düşüşler gerçekleşti. APT’nin 24 saatlik toplam işlem hacmi, %20’nin üzerinde düşüş ile 435 milyon dolar seviyelerine geriledi.