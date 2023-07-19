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  •   Son Dönemin Popüler Altcoininde Son Durum! Veriler Neye İşaret Ediyor?

Son Dönemin Popüler Altcoininde Son Durum! Veriler Neye İşaret Ediyor?

Özet

  • Borsa, satışın toplamda 114.454 katılımcıdan 10.288 BNB token’ı topladığını söyledi.
  • ARKM, inovasyon bölgesinde listelendi.
  • ARKM token’ları bazı eski Arkham kullanıcıları tarafından airdrop olarak talep edilebilir.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
23:00
19 Temmuz 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Borsanın Salı günü yaptığı duyuruya göre Binance, zincir üstü analitik sağlayıcısı Arkham Intelligence adına ARKM token’larının halka açık satışını tamamlayarak yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde BNB getirdi.

ARKM İlgisi!

Borsa, satışın toplamda 114.454 katılımcıdan 10.288 BNB token’ı topladığını söyledi. Her bir ARKM token 0,00020576 BNB veya yaklaşık 0,05 dolar karşılığında satıldı ve toplam 50 milyon ARKM token satıldı. Bir yorumcu, bunu “DeFi için varoluşsal bir tehdit” ve “başlangıçsız” olarak nitelendirdi. Ayrıca konu hakkındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

25 milyon dolarlık bir yatırım için kontrol sorumluluğu dayatmak, VC yatırımını DeFi’ye soğutacak, çünkü pasif token tutma, kontrole eşit değildir.

Token lansmanı, toplamda 10,18 milyon BNB (2,45 milyar dolar değerinde) kadar taahhütte bulunan yatırımcılardan büyük ilgi gördü ve 990 kat fazla talep görmesine yol açtı. Binance, üç yatırımcının bireysel katılımcılar için belirlenen 300.000 ARKM yaklaşık 14.865 dolar sabit sınır tahsisine ulaştığını ve bu nedenle tahsislerinin kalan kullanıcılara aktarıldığını söyledi.

ARKM, borsanın ilk borsa teklifleri veya kısaca IEO’lar için kendi platformu olan Binance Launchpad aracılığıyla satışa sunuldu. İlk token lansmanının ardından ARKM, Binance’in düşük likiditeye sahip yüksek riskli kripto para birimleri için belirlenmiş bir kategori olan “inovasyon bölgesinde listelendi.

Airdrop İşlemleri!

Alım satım, ARKM/ BTC , ARKM/ USDT , ARKM/ TUSD , ARKM/BNB ve ARKM/TRY paritelerinde, ARKM/USDT’de limit emirler (yapıcı işlemler) için sıfır ücretle mevcuttur. Binance’teki lansmandan ayrı olarak, ARKM token’ları bazı eski Arkham kullanıcıları tarafından airdrop olarak talep edilebilir.

Çarşamba günkü basın zamanı itibariyle ARKM, Binance’te ve merkezi olmayan borsa Uniswap’ta 0,64 dolardan işlem gördü, ilk Launchpad satış fiyatından önemli ölçüde arttı, ancak gün için neredeyse %7 düştü.

ARKM, Binance Launchpad’deki lansman sayfasında “AI ile blok zincirinin şeffaflığını güçlendiren, zekadan kazanılan bir token” olarak tanımlanıyor. Binance’in kendi araştırma ekibi proje hakkında şunları söyledi:

Arkham’ın zekadan kazanılan ekonomisi, veri zekasının geniş ölçekte tedarik edilmesini teşvik ediyor ve kripto para endüstrisinde daha fazla netlik ve şeffaflık sağlamak için bunu herkesin kullanımına sunuyor.

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