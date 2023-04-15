Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Son Dönemdeki Altcoin Ticaretinden 7.3 Milyon Dolar Kazanan Dev Balina Şimdi de Bu Altcoin’e Daldı!

Son Dönemdeki Altcoin Ticaretinden 7.3 Milyon Dolar Kazanan Dev Balina Şimdi de Bu Altcoin’e Daldı!

Son dönemde yaptığı altcoin ticaretinden 7.3 milyon doların üzerinde kazanç sağlayan dev kripto para balinası şimdi de bu altcoin’e yatırım yaptı. İşte o altcoin.
23:29
15 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Başta Polygon (MATIC) olmak üzere son dönemde yaptığı altcoin yatırımlarından milyonlarca dolar kazanan balina seviyesi bir kripto para yatırımcısı yaptığı yeni altcoin alımı ile gündemde. İşte o altcoin.

Bu Altcoin’e 2.24 Milyon Dolar Yatırdı

Kripto veri şirketi Lookonchain’den alınan veriler, 2022’nin Temmuz ayında 0,50 dolardan işlem gördüğü sırada MATIC almaya başlayan balina seviyesi bir kripto para yatırımcısının yakın zaman önce bin 57 ETH karşılığında 2.24 milyon dolar değerinde Arbitrum (ARB) satın aldığını gösteriyor.

Lookonchain, son dönemde yaptığı altcoin ticaretlerinden 7.3 milyon doların üzerinde kazanç sağladığı için kripto para balinasının gerçekleştirdiği işlemlerin takip etmeye değer olduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:

Bir kripto para balinası bugün bin 57 ETH (2.24 milyon dolar) karşılığında 1.49 milyon ARB satın aldı ve ortalama alış fiyatı 1,50 dolar. Bu balina yakından takip edilmeli. Yüzde 65’lik kazanma oranıyla 15’inden kar ettiği toplam 23 kripto para ticareti var. Balinanın son dönemde yaptığı kripto para ticaretinden sağladığı kazanç 7.3 milyon doları aşmış durumda.

ARB, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatta yüzde 15’lik değer kazanımı ile 1,70 dolardan işlem görüyor.

Balinanın Kısa Vadeli Ticaret Geçmişi: Milyonlarca Dolar Kazandı

Lookonchain, yüksek servet sahibi kripto para yatırımcısının ticaret geçmişi hakkında daha fazla ayrıntıya girerek, yalnızca MATIC’i değil, aynı zamanda Treasure Metaverse‘e (MAGIC), kripto stake çözümü Lido‘ya (LDO) ve Blockchain tabanlı kredi platformu TrueFi‘ye güç veren TRU token’ı ticaretinden milyonlarca dolar kazanç sağlamasına da açıklık getirdi.

Zincir üstü veriler, balinanın ortalama 0,64 dolar fiyatla toplam 15.73 milyon MATIC aldığını ve bunları ortalama 0,84 dolardan satarak 3 milyon doların üzerinde kazanç sağladığını ortaya koyuyor.

Yatırımcı ayrıca birkaç ay içinde ortalama 0,74 dolar fiyattan 2.91 milyon MAGIC satın aldı. Mevcut fiyatlardan satış yapması haline bu altcoin ticaretindende 2.12 milyon dolar kazanç sağlayabilir.

Kripto para balinasının 2023 yılında yaptığı diğer altcoin ticaretleri arasında Binance’ten 1,20 dolardan aldığı ve ardından 1.09 milyon dolar kazançla 2,20 dolardan sattığı 1.09 milyon LDO ve Binance‘ten ortalama 0,07 dolardan aldığı ve ardından yaklaşık 643 bin dolar kazançla 0,10 dolardan sattığı 23.5 milyon TRU yer alıyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Popüler Altcoinin Başkanı Bloomberg’e Konuştu: Bunlara İhtiyacımız Var!
Popüler Altcoinin Başkanı Bloomberg’e Konuştu: Bunlara İhtiyacımız Var!
Zorlu Süreçten Geçen Kripto Borsasına Yardım Eli! Dev Topluluk Harekete Geçti!
Zorlu Süreçten Geçen Kripto Borsasına Yardım Eli! Dev Topluluk Harekete Geçti!
Bu 3 AI Altcoin’inin Yaptığı Gibi O da Patlayacak! Piyasa Uzmanı Bu Altcoin’de Sert Yükseliş Bekliyor!
Bu 3 AI Altcoin’inin Yaptığı Gibi O da Patlayacak! Piyasa Uzmanı Bu Altcoin’de Sert Yükseliş Bekliyor!
Yatırımcılar Bu Altcoin’leri Dilinden Düşürmüyor! Ethereum, Shiba, Dogecoin, Solana… Listede Yok Yok!
Yatırımcılar Bu Altcoin’leri Dilinden Düşürmüyor! Ethereum, Shiba, Dogecoin, Solana… Listede Yok Yok!
Son Boğanın Yıldızı İçin Yükseliş Vakti! Bu Altcoin’in Yüzde 120’nin Üzerinde Yükselmesi Bekleniyor!
Son Boğanın Yıldızı İçin Yükseliş Vakti! Bu Altcoin’in Yüzde 120’nin Üzerinde Yükselmesi Bekleniyor!
8 Yıllık Sessizlik 10.5 Milyon Dolarlık İşlemle Son Buldu! Popüler Altcoin’de Dikkat Çeken Hareketlilik!
8 Yıllık Sessizlik 10.5 Milyon Dolarlık İşlemle Son Buldu! Popüler Altcoin’de Dikkat Çeken Hareketlilik!
Hem TVL’si Hem İşlem Hacmi Arttı! Veriler Bu Altcoin’deki Yükselişin Devam Edeceğini Gösteriyor!
Hem TVL’si Hem İşlem Hacmi Arttı! Veriler Bu Altcoin’deki Yükselişin Devam Edeceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin İçin Para Çekme Talepleri Hızla Artıyor! 3 Milyar Doları Aştı!
Bu Altcoin İçin Para Çekme Talepleri Hızla Artıyor! 3 Milyar Doları Aştı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Fiyatlar Uçtu! ID, OG, INJ, XVS, ARB ve ICX Coin Yorum! Altcoin Fiyat Analizi!
Diğerlerini Unutun Bu 3 Altcoin’e Bakın! En Düşüğü Yüzde 80 Artabilir!
Shapella ETH ve 2 Kripto Paraya Yaradı! ATH Seviyesine Ulaşabilir Mi? LDO Coin Yorum!
Bu Altcoin’de Boğalar Şova Başladı! Fiyat İlk Çeyreğin Zirvesinin Üzerine Çıktı!
3 Kanıt Var! 2 Ay İçinde Arbitrum (ARB) Coin Fiyatı Burada Olacak!
Güncel NFT Haberleri
Web3 ve NFT’nin Geleceği! Yeni İnternet Anlatısında İlginç Tezat!
Blur Token Çakılacak Mı? İkili Arasındaki Rekabet Kızışıyor! NFT Altcoini İçin Kritik Gelişme!
Hafta Başında Lansmanı Yapılan OpenSea Pro’ya Büyük İlgi! Nefesi Blur’un Ensesinde!
Kritik Veriler ve Metrikler Düşüşte: NFT Furyası Sona mı Eriyor?
Çılgın Yükseliş! Yüzde 200 Arttı! İşte Bu Donald Trump Etkisi! Eski Başkan Piyasayı Hareketlendirdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Dex Borsa Nasıl Kullanılır?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023