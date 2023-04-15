Son dönemde yaptığı altcoin ticaretinden 7.3 milyon doların üzerinde kazanç sağlayan dev kripto para balinası şimdi de bu altcoin’e yatırım yaptı. İşte o altcoin.

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Başta Polygon (MATIC) olmak üzere son dönemde yaptığı altcoin yatırımlarından milyonlarca dolar kazanan balina seviyesi bir kripto para yatırımcısı yaptığı yeni altcoin alımı ile gündemde. İşte o altcoin.

Bu Altcoin’e 2.24 Milyon Dolar Yatırdı

Kripto veri şirketi Lookonchain’den alınan veriler, 2022’nin Temmuz ayında 0,50 dolardan işlem gördüğü sırada MATIC almaya başlayan balina seviyesi bir kripto para yatırımcısının yakın zaman önce bin 57 ETH karşılığında 2.24 milyon dolar değerinde Arbitrum (ARB) satın aldığını gösteriyor.

Lookonchain, son dönemde yaptığı altcoin ticaretlerinden 7.3 milyon doların üzerinde kazanç sağladığı için kripto para balinasının gerçekleştirdiği işlemlerin takip etmeye değer olduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:

Bir kripto para balinası bugün bin 57 ETH (2.24 milyon dolar) karşılığında 1.49 milyon ARB satın aldı ve ortalama alış fiyatı 1,50 dolar. Bu balina yakından takip edilmeli. Yüzde 65’lik kazanma oranıyla 15’inden kar ettiği toplam 23 kripto para ticareti var. Balinanın son dönemde yaptığı kripto para ticaretinden sağladığı kazanç 7.3 milyon doları aşmış durumda.

ARB, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatta yüzde 15’lik değer kazanımı ile 1,70 dolardan işlem görüyor.

Balinanın Kısa Vadeli Ticaret Geçmişi: Milyonlarca Dolar Kazandı

Lookonchain, yüksek servet sahibi kripto para yatırımcısının ticaret geçmişi hakkında daha fazla ayrıntıya girerek, yalnızca MATIC’i değil, aynı zamanda Treasure Metaverse‘e (MAGIC), kripto stake çözümü Lido‘ya (LDO) ve Blockchain tabanlı kredi platformu TrueFi‘ye güç veren TRU token’ı ticaretinden milyonlarca dolar kazanç sağlamasına da açıklık getirdi.

Zincir üstü veriler, balinanın ortalama 0,64 dolar fiyatla toplam 15.73 milyon MATIC aldığını ve bunları ortalama 0,84 dolardan satarak 3 milyon doların üzerinde kazanç sağladığını ortaya koyuyor.

Yatırımcı ayrıca birkaç ay içinde ortalama 0,74 dolar fiyattan 2.91 milyon MAGIC satın aldı. Mevcut fiyatlardan satış yapması haline bu altcoin ticaretindende 2.12 milyon dolar kazanç sağlayabilir.

Kripto para balinasının 2023 yılında yaptığı diğer altcoin ticaretleri arasında Binance’ten 1,20 dolardan aldığı ve ardından 1.09 milyon dolar kazançla 2,20 dolardan sattığı 1.09 milyon LDO ve Binance‘ten ortalama 0,07 dolardan aldığı ve ardından yaklaşık 643 bin dolar kazançla 0,10 dolardan sattığı 23.5 milyon TRU yer alıyor.