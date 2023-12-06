Son Dakika: Yeni Altcoin Listelenecek 27 Kasım’da Sinyali Gelmişti

Kripto para yatırımcılarını en fazla heyecanlandıran şeylerin başında altcoin listelemeleri geliyor. Özellikle şu günlerde. Ancak bu sefer sadece Solana topluluğunda airdrop bekleyen yatırımcılar sevinecek çünkü listelenecek altcoin henüz piyasalarda işlem görmeye başladı. Coinbase şimdiden duyuruya yaptı.

Jito Coin Listeleme

Coinbase borsası birkaç dakika önce Solana ekosistemine dahil olmak üzere olan JITO Coin’i listeleyeceğini duyurdu. 27 Kasım tarihinde Solana ekosisteminin en büyük stake protokolü Jito’nun airdrop müjdesini son dakika olarak paylaşmıştık. Arzın %10’luk kısmını dağıtacak olan ekip 25 Kasım tarihine kadar protokolde işlem yapanları ödüllendirmiş olacak.

Coinbase duyurusuna göre gerekli likidite koşulları sağlanırsa 7 Aralık Perşembe günü TSİ 19:00’da listelemenin yapılması bekleniyor. Yatırımcılar Coinbase borsasına tokenlerini göndermeye başlayabilir. 1 milyarlık maksimum arz planlanıyor ve sadece yüzde 10’luk kısmı dolaşıma gireceği için mevcut yükseliş havasını da hesaba katarsak iyi bir başlangıç yapabilir. Listelemenin ardından fiyat volatilitesi yüksek olacağı için yatırımcıları spekülatif hareketlere karşı temkinli olması gerek.