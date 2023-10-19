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  •   Son Dakika: XRP Coin Davasında Kritik Gelişme Şimdi Açıklandı, Ripple (XRP) Artıyor

Son Dakika: XRP Coin Davasında Kritik Gelişme Şimdi Açıklandı, Ripple (XRP) Artıyor

Özet

  • Son Dakika: Brad Garlinghouse ve Larsen hakkında açılan dava düştü.
  • XRP Coin fiyatı 0,5 $ sınırına dayandı.
  • Teknik cephede 0,53 dolar üstü kapanışlar yükselişi hızlandırabilir.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
23:51
19 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Menkul kıymet olarak damgalanan altcoinler büyük bir darbe aldıktan sonra XRP Coin zaferiyle rahatlamıştı. Sonrasında SEC’in temyiz başvurusu reddedildi. Şimdiyse Avukat James K. Filan tarafından duyulan son dakika gelişmesi önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.

İçerik Rehberi

Ripple Davası Son Dakika

XRP Coin davasını yakından takip eden Avukatlardan olan James K. Filan tarafından paylaşılan habere göre Brad Garlinghouse ve Larsen hakkında açılan dava düştü. Karar biz son dakika olarak paylaştıktan sonra Reuters ve Fox News tarafından da teyit edildi. Taraflar anlaştığı için iki yöneticiye karşı açılan dava resme n düştü. Ripple yönetimine açılan yardım ve yataklık suçlamalarının düşürülmesi davanın daha erken dönemde bitebileceği anlamına geliyor.

Yazı hazırlandığı sırada XRP Coin fiyatı 0,505 doları aştı. Eğer Ripple tarafından sürece dair motive edici açıklamalar gelirse ve bu bir zafer olarak lanse edilirse yükseliş hızlanabilir. Üstelik altcoinlerin geri kalanı için de toparlanma görebiliriz.

Brad şunları söyledi;

“Ciddiyetle söylemek gerekirse, Chris ve ben (herhangi bir dolandırıcılık veya yanlış beyan iddiası içermeyen bir davada) SEC tarafından bizi ve on yılı aşkın bir süredir pek çok kişinin kurmak için çok çalıştığı şirketi kişisel olarak mahvetmek için acımasız bir girişimle hedef alındık. SEC, SBF gibilerle gizlice görüşürken yatırımcıları korumakta başarısız oldu. Vergi mükelleflerinin kaç milyon doları boşa gitti?! Sonunda haklı çıkmak iyi hissettiriyor.”

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