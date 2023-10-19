  Son Dakika: XRP Coin Davasında Kritik Gelişme Şimdi Açıklandı, Ripple (XRP) Artıyor

Menkul kıymet olarak damgalanan altcoinler büyük bir darbe aldıktan sonra XRP Coin zaferiyle rahatlamıştı. Sonrasında SEC’in temyiz başvurusu reddedildi. Şimdiyse Avukat James K. Filan tarafından duyulan son dakika gelişmesi önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.

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Ripple Davası Son Dakika

XRP Coin davasını yakından takip eden Avukatlardan olan James K. Filan tarafından paylaşılan habere göre Brad Garlinghouse ve Larsen hakkında açılan dava düştü. Karar biz son dakika olarak paylaştıktan sonra Reuters ve Fox News tarafından da teyit edildi. Taraflar anlaştığı için iki yöneticiye karşı açılan dava resme n düştü. Ripple yönetimine açılan yardım ve yataklık suçlamalarının düşürülmesi davanın daha erken dönemde bitebileceği anlamına geliyor.

Yazı hazırlandığı sırada XRP Coin fiyatı 0,505 doları aştı. Eğer Ripple tarafından sürece dair motive edici açıklamalar gelirse ve bu bir zafer olarak lanse edilirse yükseliş hızlanabilir. Üstelik altcoinlerin geri kalanı için de toparlanma görebiliriz.

Brad şunları söyledi;