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  •   Son Dakika: Spot Bitcoin ETF İçin Karar Çıktı! 13 Ağustos Masalı Böylece Sona Erdi!

Son Dakika: Spot Bitcoin ETF İçin Karar Çıktı! 13 Ağustos Masalı Böylece Sona Erdi!

Özet

  • - 13 Ağustos'a kadar ETF onayı gelecek yalanı böylece suya düştü.
  • - SEC son karar tarihi pazar günü dolacak Ark'ın ETF başvurusuna beklendiği üzere erteleme verdi.
  • - Bitcoin fiyatı haberin ardından 29.500 doları gördü.
  • - Piyasaya etkisi: Negatif
17:24
11 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para yatırımcıları bu hafta güvenilmesi zor kaynaklara dayandırılan spekülatif haberlerin etkisi altına girdi. 13 Ağustos tarihine kadar ETF onayının geleceğini iddia eden spekülatörlerin hiçbir güvenilir dayanağı yoktu. Uzmanlar başvurunun Pazar gününden önce erteleme alacağını ısrarla söylerken bir grup buna inanmamakta ısrar etti.

İçerik Rehberi

Spot Bitcoin ETF Son Dakika

Başvurunun son tarihi hafta sonuna geldiği için biraz önce SEC erteleme kararını duyurdu. Listeleme için daha fazla yorum ve araştırma gerekçesiyle uzatma kararı alan SEC çoğu yatırımcıyı şaşırtmadı. Hali hazırda Grayscale ile devam eden bir ETF davası varken SEC’in herhangi bir başvuruya davada savunduğu şeylerin zıddı yönde karar alarak onay vermesi mümkün görülmüyor. Grayscale duruşma tutanaklarından hatırladığımız şey spot fiyatın spekülatörler ve dolandırıcılar eliyle yönlendirilebildiği, bu yüzden de Spot ETF onayı verilemeyeceği yönündeydi.

2021’den bu yana bir ETF onayı arayan Ark Investment Management ve 21Shares ilk potansiyel Bitcoin ETF onayı için bu yıl tekrar başvuru yapmıştı. Better Markets’in hukuk danışmanı Scott Farnin, SEC’in kararından önce yaptığı açıklamada, düzenleyicinin Bitcoin ETF başvurularını tamamen reddetmesi gerektiğini ve tekliflerde kurulan gözetim-paylaşım anlaşmalarının “tamamen yetersiz” olduğunu söyledi.

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