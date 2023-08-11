Kripto para yatırımcıları bu hafta güvenilmesi zor kaynaklara dayandırılan spekülatif haberlerin etkisi altına girdi. 13 Ağustos tarihine kadar ETF onayının geleceğini iddia eden spekülatörlerin hiçbir güvenilir dayanağı yoktu. Uzmanlar başvurunun Pazar gününden önce erteleme alacağını ısrarla söylerken bir grup buna inanmamakta ısrar etti.

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Spot Bitcoin ETF Son Dakika

Başvurunun son tarihi hafta sonuna geldiği için biraz önce SEC erteleme kararını duyurdu. Listeleme için daha fazla yorum ve araştırma gerekçesiyle uzatma kararı alan SEC çoğu yatırımcıyı şaşırtmadı. Hali hazırda Grayscale ile devam eden bir ETF davası varken SEC’in herhangi bir başvuruya davada savunduğu şeylerin zıddı yönde karar alarak onay vermesi mümkün görülmüyor. Grayscale duruşma tutanaklarından hatırladığımız şey spot fiyatın spekülatörler ve dolandırıcılar eliyle yönlendirilebildiği, bu yüzden de Spot ETF onayı verilemeyeceği yönündeydi.

2021’den bu yana bir ETF onayı arayan Ark Investment Management ve 21Shares ilk potansiyel Bitcoin ETF onayı için bu yıl tekrar başvuru yapmıştı. Better Markets’in hukuk danışmanı Scott Farnin, SEC’in kararından önce yaptığı açıklamada, düzenleyicinin Bitcoin ETF başvurularını tamamen reddetmesi gerektiğini ve tekliflerde kurulan gözetim-paylaşım anlaşmalarının “tamamen yetersiz” olduğunu söyledi.